© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Фетхие - небольшой портовый город на средиземноморском побережье Турции. В последние годы этот курорт становится все более популярным среди российских туристов, желающих увидеть своими глазами потрясающие пейзажи Фетхие и соседних городков, скальные гробницы и голубые воды местных пляжей и лагун.

Несмотря на то, что недалеко от Фетхие много красивых мест для купания, этот курорт не ограничивается лишь пляжным отдыхом. Фетхие - лучшее место в Турции для занятий параглайдингом, это также начальная (или конечная) точка Ликийской тропы - маршрута протяженностью более 500 км, считающегося одним из самых красивых в мире. Здесь можно съездить в Долину бабочек, увидеть скальные гробницы IV века до н. э. и руины крепости рыцарей-госпитальеров.

Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Самой большой популярностью этот город пользуется среди британских туристов, поэтому английский язык здесь понимают многие жители, особенно те, кто работает в сфере туризма. Но поскольку отдыхающие из России здесь тоже встречаются, в туристических местах, таких как рестораны и магазины, вас могут понять и на русском.

Где находится Фетхие?

Город-порт расположен на юго-западном побережье Турции, с видом на залив Фетхие. Расположение у курорта потрясающее: горные пейзажи соседствуют с голубыми водами залива, усеянного более чем дюжиной островов.

Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Какая погода в Фетхие?

Летом в Фетхие жарко: в августе температура воздуха достигает около 35°C, а на открытом солнце и того больше. Поэтому идеальное время для посещения Фетхие - период с сентября по октябрь.

Зимние месяцы в Фетхие могут быть немного прохладными, а температура в январе опускается до 4°C. Наряду с февралем, это также самый влажный месяц в Фетхие.

Самое теплое море здесь в июле и августе (до +28°C), но в сентябре оно немногим холоднее (+27°C), а разница с температурой воздуха становится минимальной: в среднем +30°C в сентябре и +34°C в августе. В октябре в Фетхие холодает, но для экскурсионного туризма этот месяц подходит намного лучше: от +25°C до +27°C, но в море еще можно купаться +24°C.

Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Где остановиться в Фетхие?

центр города - удобно, но нет пляжей в пешей доступности;

район пляжа Чалыш - до центра Фетхие придется добираться на долмуше, но они ходят часто, зато рядом неплохой пляж, поэтому здесь и находится большинство отелей и апартаментов под сдачу;

Олюдениз - это место туристы тоже часто выбирают из-за близости к самым красивым пляжам в районе, долмуши в центр ходят часто. Но сюда все-таки удобнее иногда приезжать именно купаться, а не жить.

Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Как пользоваться общественным транспортом в Фетхие?

В некоторых долмушах принимают наличные, но удобнее всего купить в автомате карту kentkart и пополнять ее в таких же терминалах (расположены на автовокзалах и некоторых остановках). Проезд будет дешевле: в сентябре 2023 года проезд в Фетхие по карте стоит около 18 лир, а наличными водителю - 23 лиры.

Стоит обязательно воспользоваться водным такси, которое ходит каждые полчаса из Чалыша в порт Фетхие. Поездка на кораблике занимает около получаса, а стоит всего 70 лир, хотя это намного приятнее, чем ехать на маршрутке. Билет можно купить только туда или туда-обратно в расположенной рядом кассе. Для просмотра транспортных маршрутов можно скачать приложение Mugla Kart.

Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Чем заняться в Фетхие?

Изучить старый город с красивыми улочками и модными кафе, посмотреть на яхты в порту (можно даже увидеть, как их ремонтируют), дойти до руин замка рыцарей-госпитальеров ордена Святого Иоанна и скальных гробниц Аминтаса, найти в Фетхие то, что осталось от древнего Телмессоса.

К сожалению, античный театр в Фетхие уже несколько лет на реставрации и нормально посмотреть его не получится, но за этим можно отправиться в Каш, там амфитеатр в отличном состоянии.

За покупками стоит сходить на воскресный рынок, а для шоппинга - отправиться в торговый центр Эраста, расположенный рядом с автовокзалом.

Стоит отправиться на морскую прогулку, чтобы посмотреть многочисленные острова и искупаться в бухтах, до которых нельзя добраться на автотранспорте.

Недалеко от пляжа Чалыш находится небольшой открытый заповедник, где можно понаблюдать за птицами. Там есть высокое строение с биноклями.

Полетать на параплане в Олюденизе. Для этого нужно на канатке доехать до самой высокой горы Фетхие - Бабадаг, либо вас отвезет агентство, где оформляется прыжок с инструктором. Стоимость начинается от 100$.

Самое лучшее место для детей - парк Фетхи Бей. Детям также понравятся местные аквапарки: Sultans Aqua City и Orka World. Погулять можно и в парке Угур Мумджу, но наиболее приятное место для прогулок - это очень длинная городская набережная, которая тянется на много километров вдоль побережья. Неудивительно, что местные жители очень любят устраивать у набережной семейные пикники.

Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Где купаться в Фетхие?

Самое очевидное место для пляжного отдыха - Чалыш, не самый чистый, временами вода бывает мутная, но все равно хороший пляж. Лежаки и зонтики платные, как и везде в Турции, но в раздевалки, туалеты и душ вход свободный.

Самые красивые пляжи - это Бельджекиз в Олюденизе (муниципальный), Голубая Лагуна и Кидрак (вход платный).

До пляжа Долины бабочек можно добраться на водном такси из Олюдениза.

Бесплатно можно покупаться на пляже Гемилер, Каретта, Акмаз и Караот, а из платных пляжей можно доехать на долмуше до Аксазлара и Кидрака.

Также есть пляжные клубы Sea Me Beach и Help Beach.

Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Куда съездить из Фетхие?

Можно поехать на одну из многочисленных экскурсий, заказав ее онлайн или купив у местных агентств. Самые популярные - это 12 островов, 6 островов, Дальян, обзорная по Фетхие, каньон Саклыкент и водопад Гизликент. Если нет собственного транспорта, также имеет смысл съездить на экскурсию в Каш и Калкан с посещением пляжей Капуташ и Патара. Три часа из Фетхие ехать до Памуккале.

Самостоятельно стоит съездить в деревню-призрак Каякей, расположенную недалеко от Олюдениза. Доехать можно на маршрутке с табличкой Каякей с автовокзала Фетхие. Они ходят довольно часто и довозят туристов прямо ко входу в деревню.

Из расположенных рядом древних городов стоит посетить Тлос, Ксантос и Пинару.

Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до Фетхие?

Наилучшим вариантом будет аэропорт Даламан, расположенный примерно в 50 минутах езды от Фетхие. В Даламан из Москвы летают прямые рейсы “Победы”, “Аэрофлота”, Turkish Airlines и Pegasus Airlines. Есть рейсы и из других городов России. Время полета из Москвы сейчас составляет 4-5 часов.

Расстояние от центра Фетхие до воздушной гавани составляет 45 км. Вариантов у путешественников несколько:

заранее заказать трансфер в отеле или у туроператора (имеет смысл только туда), в некоторых компаниях есть варианты сборного трансфера;

можно и на такси, но выйдет это дороже, особенно если ловить его у аэропорта, а не заказывать заранее;

дешевле всего добраться на автобусе компаний Havas или Muttaş до автовокзала Фетхие и дальше пешком или на долмуше (местной маршрутке). Стоимость билета в одну сторону в сентябре 2023 года - 120 лир.

Что касается автобусов, они имеют фиксированное расписание только по маршруту Фетхие-аэропорт, которое каждую неделю вывешивается на сайтах автобусных компаний. Но в центр из аэропорта Даламана они отправляются по мере заполняемости и иногда можно прождать дольше, чем хотелось бы.

Чтобы отправиться в Фетхие, можно либо спланировать поездку самостоятельно, либо купить тур. У операторов можно просто забронировать вариант размещения, а авиабилеты купить самому.

Не обязательно ограничиваться одним местом отдыха за отпуск.

Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Куда отправиться дальше?

Фетхие – это только малая часть того, что может предложить Турция. Рядом находятся Мармарис с красивой береговой линией, Бодрум с живописными пляжами и ветряными мельницами, Сиде с очарованием древности, а также солнечные города Анталия и Алания. Ну а дальше - сказочная Каппадокия и оживленный Стамбул, каждый из которых уникален по-своему.