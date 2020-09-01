Баку, Дербент и Пятигорск принимают Неделю языка горских евреев

Завершится эстафета 24 сентября — в Международный день джуури. В этот день сразу во всех городах-участниках пройдет онлайн-фестиваль.
Организатор акции — Международный благотворительный фонд горских евреев СТМЭГИ. В России его программу по сохранению джуури поддержали Фонд сохранения и изучения родных языков народов РФ и Фонд президентских грантов.
Участники фестиваля подключатся из своих городов и попеременно будут читать стихи и прозу, отрывки из новых и классических произведений. Прозвучат в эфире и песни на джуури.
Кроме того, эксперты обсудят современное состояние этого языка и развитие долгосрочной программы по его сохранению и изучению. К трансляции подключатся сотни зрителей:
- представители горской еврейской общины по всему миру,
- общественные деятели,
- ученые
- преподаватели
- исследователи-лингвисты
- авторы учебников и пособий
- литераторы
- и все, кому интересен джуури.
Мероприятия Недели языка джуури и ее кульминация, фестиваль, будут транслироваться в онлайн на телеканале Первый Еврейский.
Что такое джуури?
Джуури официально признан ЮНЕСКО исчезающим языком. Он принадлежит к иранской группе индоевропейских языков, восходит к древнеперсидскому и ивриту. Традиционно на нем говорили горские евреи современных Азербайджана, Дагестана, Кабардино-Балкарии. Сегодня по 30 тысяч носителей этого языка живут в России и Азербайджане, еще около 100 тысяч — в Израиле.