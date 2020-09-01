Вестник Кавказа

Баку, Дербент и Пятигорск принимают Неделю языка горских евреев

"Вестник Кавказа"
Баку, Дербент и Пятигорск принимают Неделю языка горских евреев
© Фото: Фонд СТМЭГИ
На Кавказе и по всему миру проходит Неделя языка джуури, посвященная изучению, сохранению и популяризации национального языка горских евреев. С 15 до 23 сентября эстафету принимают российские города Дербент и Пятигорск, а также азербайджанская столица Баку. В разные дни городами проведения Недели джуури также станут Москва, Берлин, Иерусалим и Нью-Йорк.

Завершится эстафета 24 сентября — в Международный день джуури. В этот день сразу во всех городах-участниках пройдет онлайн-фестиваль.

Организатор акции — Международный благотворительный фонд горских евреев СТМЭГИ. В России его программу по сохранению джуури поддержали Фонд сохранения и изучения родных языков народов РФ и Фонд президентских грантов.

Участники фестиваля подключатся из своих городов и попеременно будут читать стихи и прозу, отрывки из новых и классических произведений. Прозвучат в эфире и песни на джуури.

Кроме того, эксперты обсудят современное состояние этого языка и развитие долгосрочной программы по его сохранению и изучению. К трансляции подключатся сотни зрителей:

  • представители горской еврейской общины по всему миру,
  • общественные деятели,
  • ученые
  • преподаватели
  • исследователи-лингвисты
  • авторы учебников и пособий
  • литераторы
  • и все, кому интересен джуури.

Мероприятия Недели языка джуури и ее кульминация, фестиваль, будут транслироваться в онлайн на телеканале Первый Еврейский.

Что такое джуури?

Джуури официально признан ЮНЕСКО исчезающим языком. Он принадлежит к иранской группе индоевропейских языков, восходит к древнеперсидскому и ивриту. Традиционно на нем говорили горские евреи современных Азербайджана, Дагестана, Кабардино-Балкарии. Сегодня по 30 тысяч носителей этого языка живут в России и Азербайджане, еще около 100 тысяч — в Израиле.

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