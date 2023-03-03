Пурим 2025: когда, традиции и история праздника

Пурим в отличие от многих других иудейских праздников считается радостным и жизнеутверждающим. В эти сутки принято веселиться, пить вино, устраивать карнавал и вспоминать историю Эстер. Расскажем, что такое Пурим, когда его начали праздновать, почему в этот день едят уши Амана и кто первым провел карнавал на праздник?

Когда отмечают Пурим?

Пурим - исключительный праздник в иудейской традиции, который отмечает торжество справедливости и радости неожиданного спасения. Пурим - и общинный, и семейный праздник, а также возможность приобщить детей к иудейской традиции посредством весёлых представлений и даже карнавала. Отмечается Пурим в феврале-марте каждого года. В еврейском лунно-солнечном календаре у Пурима фиксированная дата: 14 Адара (Адар - 12 месяц у иудеев). В 2025 году еврейский праздник по григорианскому светскому календарю приходится на 13-14 марта во всем мире, кроме таких городов, как Иерусалим и Хеврон в Израиле, а также в иранском Хамадане, где Пурим отмечают на день позже.

Интересный факт: в иранском Хамадане расположена могила Эстер и Мордехая, к которой совершают паломничество евреи, проживающие в Исламской Республике.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто такие Эстер, Мордехай и Аман?

История Пурима, которая в иносказательной форме повествует о спасении еврейского народа от истребления, изложена в Книге Эстер или Книге Есфирь, входящей в Ветхий Завет и Танах (еврейскую Библию). Главные герои истории - Эстер, юная иудейка, её двоюродный брат Мордехай, придворный персидского царя, а также Аман - жесткой советник персидского царя Ахашвероша (Артаксеркса). События книги, о подлинности которых учёные спорят до сих пор, происходят в V веке до н.э., когда территории иудеев были под контролем Персидской империи.

Интересный факт: историки считают, что Книгу Эстер написал Мордехай.

История иудейского праздника Пурим

Пурим появился на фоне событий, который произошли в городе Сузы, столице Персидской империи. Кратко история Пурима следующая:

Царь Артаксеркс разгневался на свою супругу за непокорность и возжелал взять себе в жёны другую, устроив поиски по всей Империи. Из всех девушек, что были созваны в Сузы, царю понравилась Эстер, двоюродная сестра иудея Мордехая, который её воспитал.

Сам Мордехай был приближённым Артаксеркса и даже однажды спас его, когда двое евнухов собирались устроить на него покушение. Когда Эстер стала женой Артаксеркса, Мордехай велел ей не говорить о своём родстве с ним и их иудейском происхождении.

Главным советником царя Артаксеркса был Аман, не возлюбивший Мордехая за то, что тот никогда не воздавал ему должных почестей: не кланялся и не падал ниц. Когда придворные царя донесли Аману, что Мордехай - иудей, он решил наказать не только непокорного Мордехая, но и весь иудейский народ. Он соврал царю об истинных мотивах своего желания расправиться с иудеями и получил от него разрешение поступать с евреями как ему угодно.

О том, что задумал Аман, узнала Эстер. Она храбро отправилась к царю, который любил её больше других жён, просить о милости для неё, её народа и Мордехая. Готовый на всё для любимой супруги царь, вспомнив о том, как Мордехай его спас, даровал евреям возможность сражаться с персами, которые готовились их уничтожить.

Аман был повешен, евреи городов и поселений одержали победу над персами, в честь чего был установлен праздник Пурим, предписывающий радоваться и веселиться народу Израиля перед Богом.

Интересный факт: в Иерусалиме и Хамадане Пурим празднуют 15 Адара, поскольку в Сузах (и других городах, окружённых стенами) евреи одержали победу над персами на день позже.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что значит ”Пурим”?

Дата праздника Пурим и его название связано с тем, что Аман, определяя дату наказания для евреев, бросал жребий - пур на иврите, а ”пурим” - это множественное число от ”пур”. Жребий пал на 13 число месяца Адар.

Интересный факт: в конце V века евреи начали сжигать чучело Амана, однако вскоре эта традиция сошла на нет, поскольку христиане думали, что иудеи сжигают Иисуса.

Что такое пост Эстер?

Пост Эстер, который в 2025 году начался на рассвете 13 марта и закончился вечером 14 с началом праздника Пурим, традиция, заложенная самой Эстер. Собираясь с духом, чтобы отправиться к супругу-царю с прошением о милости для своего народа, она попросила Мордехая призвать всех иудеев, чтобы исполнить трёхдневный пост, во время которого надлежало молиться за неё. Сама Эстер и её служанки тоже держали пост. С тех пор принято накануне Пурима держать недолгий пост Эстер, который длится меньше суток.

Интересный факт: Эстер не еврейское, а персидское имя главной героини истории про Пурим, которое означает ”Утренняя звезда”. Еврейское имя Эстер - Гадасса.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что делают в Пурим?

У еврейского праздника Пурим есть свои особенные традиции, главные из которых следующие:

в Пурим и накануне обязательно публично читают Книгу Эстер, при этом когда упоминается имя Амана, прихожане заглушают его с помощью пуримских граггеров-трещоток

в Пурим обязательно нужно помочь нуждающимся: едой, деньгами или одеждой

в Пурим принято угощать друзей и членов сообщества

в Пурим нужно устроить праздничный ужин с алкогольными напитками.

Обычно отмечается Пурим весело и с размахом, потому как это предписано в Свитке Эстер. Нередко устраиваются карнавалы и пуримшпиль. В праздник желают счастливого Пурима, что на иврите звучит как ”Хаг Пурим самеах”, а на идише - ”А фрейлехен Пурим”.

Интересный факт: традиция заглушать имя Амана зародилась в XIII веке среди еврейских общин Германии и Франции. До использования трещёток иудеи просто топали ногами.

Карнавал и пуримшпиль

В праздник Пурим дети и взрослые надевают маски и костюмы, в которых отправляются сперва в синагогу, а затем на карнавальные шествия. Маскарад ассоциируется с Пуримом на протяжении нескольких веков с эпохи Средневековья, когда евреи начали жить вместе с европейцами и переняли их карнавалы, устраиваемые перед Великим постом, адаптировав их к подходящему по времени празднику Пурим.

Пуримшпиль - еще одна средневековая традиция праздника, в рамках которой история Эстер преподносится в форме представления. Основная задача пуримшпиля - объединить еврейское сообщество и заинтересовать детей.

Интересный факт: иногда Пурим называют Хэллоуином среди еврейских праздников

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что готовят на Пурим?

На Пурим готовят сытную и вкусную еду, с орехами и бобами, курицей и телятиной, а также пьют вино. Но самым главным и узнаваемым блюдом Пурима считаются ”уши Амана” или хаманташ. Уши Амана - это треугольное печенье с разными сладкими начинками, но, в первую очередь, с маком.

По легенде, перед казнью Аману отрезали уши, в честь чего и начали печь праздничную выпечку. Документальных подтверждений этому нет. Слово ”хаманташ” в переводе с идиша означает ”карманы с семенами мака”. На иврите ”таш” значит ”ослабление”, а всё вместе получается ”ослабление Амана”.

Интересный факт: согласно легенде, Мордехай рассказывал евреям о том, что против них замышляет Аман, отправляя им послания в выпечке.

Суть праздника Пурим

Пурим - это торжество, отмечающее победу над бедствиями и несчастьями, которая состоялась благодаря смелости Эстер, вступившейся за свой народ, зная, что может погибнуть. Суть праздника в том, чтобы помнить о мужестве и необходимости бороться с несправедливостью, в какой бы форме она ни была.