4 мая Благодатный огонь прибудет в Москву из Иерусалима

Благодатный огонь будет доставлен из Иерусалима в Москву 4 мая. Широкой встречи не планируется.

Каждый год, в день Светлой Пасхи, делегация Фонда Андрея Первозванного отправляется в Иерусалим для торжественной церемонии доставки Благодатного огня в Россию. В этом году ожидается, что 4 мая огонь прибудет в Москву, чтобы принять его могли верующие со всей страны.

«4 мая делегация Фонда Андрея Первозванного специальным рейсом доставит Благодатный огонь из иерусалимского Храма Воскресения Христова в Москву. В аэропорту Внуково Благодатный огонь смогут принять представители различных епархий»

– Фонд Андрея Первозванного

Отметим, что Благодатный огонь считается одним из великих чудес православной церкви. В день Светлой Пасхи святой огонь нисходит на Гроб Господень в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Этот огонь считается священным.