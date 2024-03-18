Пасха 2024 в Грузии: когда и как грузины празднуют Ахдгому

С 3 по 6 мая Грузия будет отмечать Пасху - важнейший христианский праздник и один из самых любимых грузинами. Как готовятся к Пасхе в Грузии, что готовят на праздник жители южнокавказской страны и почему отдыхают целых четыре дня - рассказываем в этом материале.

Грузинская Пасха 2024

Грузины отмечают Пасху в тот же день, что и остальные церкви, относящиеся к восточному христианству, в том числе Русская православная церковь и Греческая церковь. В 2024 году Пасха в Грузии приходится на 5 мая, однако отдыхать граждане страны будут целых четыре дня: с 3 по 6 мая, то есть со Страстной пятницы до поминального понедельника. Пасхальные каникулы в Грузии свидетельствуют о том, насколько важен праздник для жителей республики.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда в Грузии начали отмечать Пасху?

Пасха, которая по-грузински называется ”Ахдгома”, празднуется на территории Грузии примерно с конца IV века, поскольку Кавказская Иберия (Грузия в IV в. до н.э. - VI в. н.э), когда приняла христианство в качестве государственной религии. Грузинская Пасха, как и в других христианских государствах первого тысячелетия, праздновалась в дни, которые приходились на более ранний языческий праздник всеобщего обновления и воскресения природы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему грузины празднуют Пасху 4 дня?

В Грузии более 90% населения - верующие люди, абсолютное большинство из них относят себя к Грузинской православной церкви. Так или иначе Пасху или Ахдгому празднуют многие, в том числе посещая храмы и навещая могилы близких. Решение о том, чтобы обеспечить гражданам страны 4 выходных на Пасху (которая, как и в России, переходящий праздник) было законодательно закреплено в Трудовом кодексе страны в 2010 году.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Как празднуют Пасху в Грузии?

Пасха в Грузии - это особое время, к которому грузины готовятся заранее.

Как и весь православный мир, верующие грузины накануне Пасхи выдерживают 48-дневный Великий пост, во время которого едят постную пищу - самархво.

За три недели до Ахдгомы грузины приступают к выращиванию пасхальной травы (джеджили), которая символизирует новую жизнь, дарованную Иисусом Христом христианам своей смертью и Воскрешением. В день Пасхи в джеджили выкладывают яйца.

Вход Господень в Иерусалим, который отмечается за неделю до Пасхи (в 2024 году - 28 апреля), в Грузии носит название ”Бзоба” (день самшита). В этот день верующие грузины ходят в церковь, откуда обязательно приносят веточку освященного самшита.

В Страстную или Великую пятницу (в 2024 году - 3 мая) грузины, держащие пост, воздерживаются от пищи до церемонии выноса плащаницы в храмах, которая обычно происходит в 15:00. День настолько строгий с точки зрения религии, что те в Грузии, у кого на него приходятся день рождения, нередко переносят празднование на другую дату.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

В Великую субботу Грузия ждет схождения Благодатного огня в Иерусалиме, который спецрейсом потом доставляется в страну. Вечером верующие принимают участие в службе, которая носит название Литониоба. Также в субботу в грузинских храмах происходит освящение яиц и пасхальных куличей.

В Великое Воскресенье Христово Грузия празднует Пасху, зачастую в кругу семьи, но и нередко в компании друзей и близких.

Понедельник после Пасхи (в 2024 году - 6 мая) в Грузии День поминовения усопших. Верующие отправляются на кладбище, чтобы почтить память умерших родных и близких, нередко устраивая поминальные трапезы на местах захоронения.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Чем в Грузии красят яйца?

Одно из главных пасхальных блюд грузинской Пасхи, конечно же, яйца, которые красят особенным способом в Страстную или Красную пятницу с помощью растения марена красильная. В русской традиции оно носит название ”красильный корень”, а в Грузии именуется ”эндро”. Корни растения специально собирают к празднику и продают по всей стране либо связками, либо в измельчённом виде. Корни марены обеспечивают яйцам ярко-красный цвет, который символизирует кровь Христа, его Воскрешение и вечную жизнь.

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Что готовят на Пасху в Грузии?

Грузины с особой тщательностью подходят к подготовке праздничного пасхального стола. Помимо традиционных яиц, крашеных красильным корнем или луковой шелухой, на Ахдгому принято готовить:

куличи или паски, символизирующие гору Голгофа. Традиционная грузинская выпечка носит название ”када” и представляет собой пирог из муки, масла и сахара.

чакапули - традиционное пасхальное блюдо из телятины с зеленью и соусом ткемали;

также к пасхальному столу готовят курицу, варёную свинину и обязательно подают сыр.

красное вино на Пасху - тоже важный атрибут праздничного стола в Грузии. В Кахетии, в частности особое пасхальное вино носит название ”зедаше”;

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

В целом на Пасху в Грузии принято готовить самые разнообразные блюда, популярные и традиционные в том или ином регионе страны. Одна из традиций праздничного застолья - битьё яиц. Считается, что тот член семьи, чье яйцо ”победит”, то есть уцелеет, будет наслаждаться благополучием целый год.

Как в Грузии поздравляют с Пасхой?

Поздравление с Пасхой на грузинском языке звучит следующим образом: ”Гилоцав Агхдгомас”, что означает ”Поздравляю с Пасхой”. ”Христос Воскрес” - ”Кристе Агсдга”, а ответ на эту фразу, ”Воистину Воскрес” - ”Чешмаритад Агсдга”. Поздравлять друг друга православные грузины начинают после полуночи с субботы на воскресенье.