7 древних войн, изменивших мир

Вооруженные столкновения по всему миру продолжают набирать обороты. С новыми витками конфликтов и бедствиями населения бывает трудно уверенно смотреть в будущее, однако всегда полезно обратиться к прошлому. Расскажем о 7 важных войнах древнего мира, когда и где они произошли, между какими сторонами велись, как изменили ход истории.

На протяжении всей истории человечество начинало и заканчивало множество войн, а в древнем мире постоянные военные действия, к сожалению, были обычным явлением. Хотя в некоторых местах были длительные мирные периоды, изучение древней истории заставляет задуматься, могут ли люди достичь всеобщего мира хотя бы на некоторое время, не говоря уже о десятилетиях или больше. Однако на смену нынешним конфликтам придут другие, а события, с которыми человечество сталкивается сейчас, станут историей, как и войны прошлого.

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Битва при Мегиддо

Что: за рискованным маневром египетского фараона через узкое ущелье последовало решающее сражение при Мегиддо

за рискованным маневром египетского фараона через узкое ущелье последовало решающее сражение при Мегиддо Противоборствующие стороны: Египет против коалиции городов Северной Сирии и Ханаана

Египет против коалиции городов Северной Сирии и Ханаана Когда: 16 апреля 1457 год до н. э.

16 апреля 1457 год до н. э. Где: Мегиддо и Вади Ара

В XV веке до н. э. недалеко от города Мегиддо разразилась битва между египтянами и коалицией ханаанских городов с сирийцами. Несколько важных ханаанских городов-государств, таких как Кадеш и Мегиддо, восстали против контролирующего регион Египта. Египетский фараон Тутмос III быстро подавил это восстание. Битва произошла около города Мегиддо, который сейчас относится к территории Израиля. Мегиддо находился на важном торговом пути Via Maris, который в Египте называли дорогой Хора, и, таким образом, был стратегически важным городом. Чтобы быстрее добраться до Мегиддо, Тутмос III предпринял рискованный шаг: он провел свою армию численностью около 10 тысяч человек через горное ущелье Вади Ара.

Из-за узости прохода этот маневр был очень опасным, если бы войско обнаружили хананеи, солдат было бы легко ликвидировать по одному. Но удача была на стороне египтян, и они прошли без проблем. Войско Тутмоса атаковало Мегиддо на следующее утро и одержало громкую победу. Но то, что делает эту битву такой важной для истории человечества - это документация сражения. На стенах храма Амону-Ра в Карнаке сохранилось подробное описание битвы, сделанное придворным хронистом фараона. Таким образом, битва при Мегиддо была первым сражением с подробным описанием. Всего Тутмос III совершил 15 военных походов, расширив империю до невиданных ранее размеров.

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Битва при Кадеше

Что: эта битва бронзового века запомнилась не ходом сражения, а своим мирным договором

эта битва бронзового века запомнилась не ходом сражения, а своим мирным договором Противоборствующие стороны : Египет против Хеттского царств

: Египет против Хеттского царств Когда : 1274 год до н. э.

: 1274 год до н. э. Где: Кадеш

Один из самых долгоправящих фараонов Египта Рамсес II начал готовиться к войне с царем Хеттского царства Муваталли II заранее. На равнинах около важного ханаанского города-государства Кадеша столкнулись большие армии с боевыми колесницами. Однако эта битва известна не самим сражением и даже не военными выгодами от ее исхода. Не слишком ясно, кто на самом деле победил: каждая сторона заявила о своей победе. Важно, что археологи обнаружили свидетельства обеих сторон. Версия Рамсеса II задокументирована на стенах египетских храмов, в то время как хеттская версия была изложена на глиняной табличке, найденной в Хаттусе. Что делает эту битву такой важной, так это мирный договор, который египтяне и хетты подписали 16 лет спустя. Рамсес II заключил договор уже с новым хеттским царем Хаттусили III. Египетско-хеттский мирный договор, который иногда называют в честь этой битвы Кадешским соглашением, был первым исторически задокументированным. До сих пор не было найдено более раннего мирного договора.

Битва при Джахи и битва в Дельте

Что: описание этих сражений важны для понимания "катастрофы бронзового века", за которой последовала миграция народов моря

описание этих сражений важны для понимания "катастрофы бронзового века", за которой последовала миграция народов моря Противоборствующие стороны : Египет против народов моря

: Египет против народов моря Когда : 1178 и 1175 годы до н. э.

: 1178 и 1175 годы до н. э. Где: Джахи и дельта Нила

На стенах храма Рамзеса III в Мединет-Абу содержатся сведения о двух древних сражениях позднего бронзового века Средиземноморья - битве при Джахи и битве в Дельте. В 1178 году до н. э. египетскую границу в Джахи (современный Ливан) пресекла группа народов, названная "народами моря", представлявшая собой смесь различных средиземноморских племен. После нападения на многочисленные города по всему восточному побережью Средиземного моря, они достигли границ Египта. В итоге Египет выиграл битву при Джахи, но этим война не закончилась, в 1175 год до н. э. "народы моря" атаковали дельту Нила с моря. Рамзес III смог отразить нападение благодаря тщательному размещению лучников на берегах реки.

Но что вызвало необходимость нападать на такую могущественную державу как Египет? Для историков, изучающих эту эпоху, это всего лишь один из факторов масштабной проблемы под названием "катастрофа бронзового века", когда в Средиземноморье в течение нескольких десятилетий произошло множество катастрофических изменений. Предполагается, что миграция "народов моря" была вызвана нехваткой продовольствия, изменением климата и политическими беспорядками по всему Средиземноморью. Хотя египтяне изобразили народы моря как элитную боевую силу, присутствие женщин и детей в повозках на его рельефе показывает, что это может быть не совсем так; возможно, что народы моря просто отчаянно искали убежища.

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Троянская война

Что: эта легендарная война могла иметь под собой историческую основу, хотя многие события эпоса, вероятно, происходили не так, как их описал Гомер

эта легендарная война могла иметь под собой историческую основу, хотя многие события эпоса, вероятно, происходили не так, как их описал Гомер Противоборствующие стороны: Вилуса против микенцев (возможно)

Вилуса против микенцев (возможно) Когда: 1180-е годы до н. э.

Где: Вилуса

Прославленная "Илиадой" и "Одиссеей" Гомера история о Троянской войне занимает умы людей по всему миру на протяжении уже тысяч лет. По сей день ученые и просто любители истории изучают эти тексты, пытаясь разгадать секреты этой древней войны. Но была ли Троянская война на самом деле? Археологи говорят, что и да, и нет. Действительно, основой для знаменитой истории, вероятно, послужил реальный конфликт. Во-первых, было найдено местонахождение самой Трои, в то время город был известен как Вилуса. Раскопки показали, что Вилуса была разрушена в 1180-х годах до н. э., то есть между разрушением микенских городов и пиком "катастрофы бронзового века". Поскольку многие историки считают, что микенцы в конечном итоге стали частью "народов моря", которые в то время совершали набеги на Восточное Средиземноморье, весьма вероятно, что представители Микенской цивилизации по крайней мере способствовали падению Вилусы. Однако, детали Троянской войны сильно мифологизированы.

Осада Иерусалима ассирийцами

Что: стратегический ход иерусалимского царя помог спасти его народ от неминуемой гибели

стратегический ход иерусалимского царя помог спасти его народ от неминуемой гибели Противоборствующие стороны: Иудея против Ассирии

Иудея против Ассирии Когда : 701 год до н. э.

: 701 год до н. э. Где: Иерусалим, Лахиш

Силоамский туннель в Иерусалиме - это место, где произошло как одно из библейских событий, так и место исторической битвы. Около 700 года до н. э. ассирийский царь Синаххериб проводил военные походы, чтобы подавлять восстания в землях, правители которых отказывались платить ему дань. После сокрушения ханаанского города Лахиш ассирийская армия двинулись на Иерусалим. Царь Иудеи Езекия знал об опасности и чтобы пережить осаду, придумал тщательный план. Езекия засыпал все источники воды за пределами города, оставив ассирийцев без воды, а для жителей Иерусалима подготовил достаточное количество провизии, чтобы пережить длительную осаду. Царь приказал прорыть туннель под городом, чтобы перенаправить воду из источника Гихон. Когда Синаххериб подошел к городу, он был уверен в полной победе, но затем согласился просто взять дань и уйти громить другие города Иудеи. Связано ли это с водной тактикой Езекии? Ответ на этот вопрос до сих пор неизвестен, другая теория связана с тем, что солдаты бежали от эпидемии, разразившейся во время осады.

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Битва при Филиппах

Что : итогом битвы стал конец Римской республики

: итогом битвы стал конец Римской республики Противоборствующие стороны : республиканцы против цезарианцев и триумвиров

: республиканцы против цезарианцев и триумвиров Когда : 2 и 23 октября 42 года до н. э.

: 2 и 23 октября 42 года до н. э. Где: Филиппы

Убийство римского политика и полководца Юлия Цезаря считается одним из самых известных событий в мировой истории. Этот заговор считается одним из исторических поворотных моментов, изображенных в живописи и литературе, но не все знают о его последствиях. В 43 году до н. э., через год после убийства, два главных заговорщика Кассий и Брут вели войну против цезарианцев, в том числе Антония, Октавиана и Лепида (Второй триумвират). Гражданские войны в Риме не были редкостью, но эта имела уникальный аспект: она велась из-за правительственной структуры Республики. Кульминацией второй битвы при Филиппах, состоявшейся 23 октября 42 года до н. э., стало поражение республиканцев и смерть всех главных заговорщиков. После этого Римская республика практически прекратила свое существование, наступила эпоха могущественной Римской империи.

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Битва в Тевтобургском лесу

Что: атака на римлян в Тевтобургском лесу привела к освобождению Германии из-под власти Римской империи

атака на римлян в Тевтобургском лесу привела к освобождению Германии из-под власти Римской империи Противоборствующие стороны : римляне против германских племен

: римляне против германских племен Когда: сентябрь 9 года н. э.

сентябрь 9 года н. э. Где: Тевтобургский лес

Немногие поражения в истории Древнего Рима столь же печально известны, как битва в Тевтобургском лесу. Эта битва, в которой участвовали армия полководца Квинтилия Вара и коалиция германских племен, стала решающим моментом для римской экспансии в Западной Европе. После более чем десятилетия восстаний в этом районе римляне посчитали, что в германских землях наконец навели порядок. Квинтилий Вар был назначен наместником Рима в Германии, однако Вар был больше государственным деятелем, чем полководцем. Он допустил критические ошибки, которые сделали возможным внезапное нападение. Причем восстание было начато доверенным лицом - Арминием. Хотя Вара предупредил о готовящемся заговоре тесть Арминия, полководец ему не поверил. В сентябре 9 года н. э. римская армия подверглась нападению во время продвижения через густой Тевтобургский лес. Используя преимущества местности и погодные условия, германцы смогли уничтожить римские легионы. Во время трехдневного сражения погибло от 18 до 27 тысяч римлян.