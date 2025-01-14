Битва при Мегиддо: археологи нашли доказательства упомянутого в Библии сражения

Святослава Прокофьева

Около Мегиддо произошло несколько важнейших битв древности, и похоже, что археологи нашли веские доказательства, подтверждающие события одной из них. Расскажем, что значит слово "армагеддон", где находится город Мегиддо, кто его завоевывал, кто из царей погиб в битве при Мегиддо, а также что археологи нашли там во время недавних раскопок.

Что значит слово армагеддон?

Благодаря пророчеству, содержащемуся в последней книге Нового Завета "Откровение Иоанна Богослова", слово "Армагеддон" знают все. Употребление слова расширилось и теперь это слово упоминается не только как место решающей битвы добра со злом. "Армагеддон" - это греческое производное от древнееврейского "хар мегиддо", что означает "холм Мегиддо".

© Фото: Immanuel Giel/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Где находится город Мегиддо?

Город Мегиддо располагался на севере современного Израиля в Нижней Галилее. Руины города находятся в западной части Изреельской долины. Это место входит в число памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО как один из библейских холмов. Руины Мегиддо расположены на холме высотой около 60 метров, где сохранилось 26 слоев древних поселений. Обитаемым это место было уже в IV тысячелетии до н.э., а уже в III тысячелетии на холме возвышался город, огороженный мощной оборонительной стеной.

В политике Древнего Египта Мегиддо играл важнейшую роль, так как через эту территорию проходили ключевые торговые и военные пути. В том числе город лежал на дороге Хора или Via Maris - одного из древнейших торговых маршрутов, соединявших Египет, Сирию, Месопотамию и Анатолию. Поэтому неудивительно, что именно эта долина стала основным боевым полем библейского Израиля. Здесь сражались фараоны и цари, а ход сражений был задокументирован как в священном писании, так и на стенах древних храмов.

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Кто взял Мегиддо?

Еще до Средних веков Мегиддо успел пережить несколько ханаанских и египетских периодов, а также периоды ассирийского, вавилонского и римского влияния. В XV век до н. э. египетский фараон Тутмос III сражался около Мегиддо против союза ханаанских и сирийских князей, выступавших против влияния Египта. Победа Тутмоса III была описана на стенах Карнакского храма в Луксоре, благодаря чему битва при Мегиддо стала первым в истории подробно задокументированным военным сражением. Более восьми столетий спустя, в 609 году до н. э., около Мегиддо состоялось еще одно сражение, имевшее важные последствия для исторического развития двух мировых религий.

Кто из царей погиб в битве при Мегиддо?

В Ветхом Завете указано, что войска 16-й иудейского царя Иосии сразились с армией египетского фараона Нехо II. В Библии также говорится, что до своей смерти в Мегиддо царь Иосия провел религиозную реформу: было запрещено поклоняться языческим культам, а Иерусалимский храм окончательно стал главным религиозным центром. По велению Иосии в Иерусалимском храме были проведены ремонтные работы, в результате чего была найдена "Книга Торы", которую многие отождествляют с Второзаконием - пятой книгой Пятикнижия. Кроме того, согласно генеалогии, представленной в Евангелии от Матфея и от Луки, Иосия - предок Иисуса Христа по отцовской линии.

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Что археологи нашли в Мегиддо?

Недавно археологи обнаружили во время раскопок около Мегиддо доказательства, подтверждающие библейские тексты о сражении между царем Иосией и фараоном Нехо II. Битва не упоминается в других исторических записях Египта или Месопотамии. Археологические раскопки на месте холма Мегиддо с перерывами продолжаются с начала прошлого века. Хотя археологи находили доказательства похода Тутмоса III на город в 1457 году до н.э., до сих пор не было найдено ничего, что указывало бы на присутствие египетских солдат в городе в 609 году до н.э. Однако новое исследование, результаты которого были опубликованы в этом году, подтвердило, что войско египтян находилось в Мегиддо как раз в тот период, когда был убит царь Иосия.

В Мегиддо было раскопано большое количество керамических черепков в слое, датированном началом VII века до н. э. Причем эта керамика была привезена из Египта не посредством торговли, а египетским войском, на что указывает ее плохое качество: "грубые, неокрашенные и плохо обожженные сосуды". Помимо египетской керамики, также была найдена греческая керамика. Хотя в библейском тексте греки не упоминаются, исследователи считают, что греческие наемники скорее всего сражаясь на стороне египтян. В истории древнего Средиземноморья это было обычной историей, наемники из Греции участвовали в битвах за разные царства от Карфагена до Персии.