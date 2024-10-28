7 тайн древности, раскрытых в 2024 году

Гробница Николая Чудотворца
- Что: возможно, что гробницу Святого Николая обнаружили как раз к Рождеству
- Где: Демре, Турция
- Период истории: Римская империя, примерно середина IV века н.э.
В конце 2024 года было определено возможное местонахождение настоящей могилы Николая Чудотворца. Святой Николай, ставший прообразом Санта-Клауса и Деда Мороза, был христианским святым, жившим в III-IV веках н. э. Несмотря на то, что это было так давно, его личность до сих пор составляет важную часть культурной памяти человечества. В Средние века мощи Святого Николая перемещали несколько раз, поэтому его останки до сих пор хранятся в разных местах. Однако в результате археологических исследований в церкви Святого Николая в Демре, выяснилось, что могила святого все еще может находиться в Турции. Под церковной пристройкой был обнаружен саркофаг, в котором могли похоронить Святого Николая почти 1700 лет назад. Хотя пока неизвестно, сохранились ли какие-либо останки, местоположение и датировка указывают на то, что это может быть тот самый саркофаг.
Местоположение Туама
- Что: археологи открыли затерянный город, известный добычей жемчуга
- Где: остров Аль-Синния, ОАЭ
- Период истории: доисламский период, IV-VII век н.э.
Раскопки продолжались на территории острова Аль-Синния с начала этого десятилетия, но прошлый год стал для команды археологов прорывным. Наконец, было собрано достаточно доказательств того, что археологи раскапывали затерянный город Туам, расположенный на побережье Персидского залива. С IV по VII век Туам был процветающим городом, экономика которого основывалась на добыче жемчуга. Хотя некоторые средневековые географы описывали город в рукописях, до сих пор его местоположение было окутано тайной.
4000-летняя гробница в Египте
- Что: это открытие пролило свет на жизнь женщин Древнего Египта
- Где: Асьют, Египет
- Период истории: эпоха Среднего царства, Древний Египет
В августе-сентябре этого года археологи сделали удивительное открытие в Асьюте. Была найдена погребальная камера рядом с ранее обнаруженной гробницей местного губернатора Джефаихапи I возрастом около 4 тысяч лет. Найденная гробница принадлежала дочери этого губернатора - жрице, которую звали Иди. Внутри погребальной камеры были обнаружены важные артефакты, в том числе два вложенных друг в друга неповрежденных саркофага, части скелета Иди, остатки одежды, ритуальные сосуды и деревянные фигурки.
Сады Калигулы
- Что: найдены обширные сады Калигулы вдоль Тибра
- Где: Рим, Италия
- Период истории: Римская империя
Хотя большинство археологических открытий совершается в ходе профессиональных раскопок, невероятные находки могут быть и случайными. Летом 2024 года в ходе строительных работ по возведению нового путепровода в Риме были обнаружены остатки затерянного во времени древнего сада. Приехавшие на место археологи обнаружили свинцовую водопроводную трубу с гравировкой полного имени римского императора Калигулы, а также его портик и терракотовые фигуры. Кроме того, расположение этого места было подтверждено древними источниками. Например, сады Калигулы в своем трактате, озаглавленном "О посольстве к Гаю" упоминал религиозный мыслитель Филон Александрийский.
Римская инталия на вале Адриана
- Что: небольшой римский артефакт привел к археологическому прорыву
- Где: Карлайл, Великобритания
- Период истории: Римская Британия
Около вала Адриана практически каждый год находят что-то новое, а в этом году на территории главного памятника античности нашли маленький драгоценный камень возрастом 1800 лет. Эти камни с выгравированным изображением называют инталии, вероятно, их когда-то носили в ожерельях, кольцах и браслетах. На найденной инталии изображен бог дикой природы Сильванус, которому обычно не поклонялись в римской Британии. Эта находка проливает свет на понимание религиозной жизни в этом регионе во II веке н. э.
Камни Стоунхенджа
- Что: новое исследование показало, что часть камней Стоунхенджа местного происхождения
- Где: Эймсбери, Великобритания
- Период истории: Доисторическая Британия
В этом году была наконец разгадана одна из древних загадок Стоунхенджа. В новом исследовании ученые стремились понять, откуда взялись сарсены или сарациновые камни Стоунхенджа. Британское мегалитическое сооружение состоит из двух основных видов камней: голубого камня и сарсена. Голубые камни были доставлены из Уэльса (кроме самого крупного из Шотландии), в то время как сарсены, как предполагалось, были добыты из местных источников. Новое исследование подтвердило последнюю гипотезу. Было обнаружено, что сарациновые камни из песчаника были добыты в каменоломне Уэст-Вудс всего в паре десятков километров от памятника.
Могила Христофора Колумба
- Что: часть останков Колумба все-таки покоится в Севилье
- Где: Севилья, Испания
- Период истории: Европа эпохи Возрождения
Еще одно крупное открытие этого года помогло историкам определиться с местом упокоения знаменитого мореплавателя Христофора Колумба. На протяжении почти 150 лет два города - испанская Севилья и Санто-Доминго в Доминиканской Республике, спорят за право считаться местом, где покоится Колумб. Но в 2024 году часть тайны была раскрыта, когда анализ ДНК севильских останков доказал, что они действительно принадлежат Колумбу. Это не означает, что на месте захоронения в Доминиканской Республике останков Колумба нет, просто пока доминиканские власти продолжают запрещать эксгумацию останков, выяснить это не получится.