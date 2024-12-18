Николай Чудотворец: жизнь, смерть, мощи и обнаружение могилы

В 2024 году ученые сделали открытие, которое может немного приоткрыть завес тайны, окутавшей жизнь и смерть почитаемого святого. Расскажем, когда родился и умер Святой Николай, где его могила и мощи, когда отмечается День святителя Николая в мире и в России, а также что значит обнаружение предполагаемого саркофага Николая Угодника.

Наступило католическое Рождество, когда дети по всему миру ждут подарков от Санта-Клауса, который ездит на санях, запряженных летающими оленями. Прототипом Санта-Клауса, как и Деда Мороза, был Николай Чудотворец или Николай Угодник - реальный человек, когда-то живший на территории современной турецкой провинции Анталья. Святой Николай тоже любил дарить подарки и помогал нуждающимся, но его жизнь сильно отличалась от вдохновленных им фольклорных персонажей.

© Фото: Carol M. Highsmith/Public domain

Когда родился и умер Николай Чудотворец?

Жизнь этого христианского святого окутана легендами. Николай Мирликийский родился в предположительно 270 году н. э. в довольно состоятельной христианской семье, проживающей в городе Патара, который в III веке н.э. входил в римскую провинцию Ликия. Родители Николая скончались, когда он был еще довольно юным, оставив ему большое состояние. Все свое наследство Николай раздал беднякам. Самый известный случай связан с тем, что Николай подбросил мешки с золотом трем бедным сестрам в окна их дома. В конце концов, отец девушек поймал таинственного благодетеля, но пообещал оставить это в тайне, а девушки получили приданое. Впоследствии эта сцена стала популярным фольклорным мотивом.

В начале IV века Николай был назначен епископом Миры - города, расположенного в 80 км от Патары, сменив своего дядю. Перед этим он служил чтецом и помощником епископа. Все это происходило во время правления императоров Максимилиана и Диоклетиана, которые начали преследовать христиан по всей Римской империи. В период гонения христиан Николай был заключен в тюрьму и подвергнут мучениям, но следующий соправитель западной части империи Констанций I Хлор прекратил гонения. Известно, что Николай Чудотворец умер где-то около 343 года н. э., а днем его рождения в православии считается 11 августа.

© Фото: Илья Репин

Где могила Николая Чудотворца?

Смертная жизнь Николая Мирликийского закончилась в середине IV века, но его история продолжилась. После смерти Николая начали почитать как святого, сообщалось о мироточении и посмертных чудесах. Археологические данные свидетельствуют о том, что изначально Святого Николая похоронили на острове Гемиле, расположенном недалеко от Патары, где вскоре после этого была построена церковь. В середине VII века из-за приближения арабской флотилии мощи святого перевезли в Миры Ликийские, где Николай провел большую часть своей жизни.

Где мощи Николая Чудотворца?

Через примерно два столетия после смерти Николая Чудотворца римский император Феодосий II построил храм на месте церкви, где тот служил епископом. Мощи поместили в запечатанный саркофаг, однако в 1087 году купцы из Бари и Венеции воспользовалась хаосом, чтобы похитить останки Святого Николая. Большую их часть привезли в Бари, который находится на территории современной Италии. Там в 1089 году была построена базилика для размещения мощей. Однако это не единственный случай кражи мощей Святого Николая. В 1099 году венецианский епископ приказал забрать мощи, оставшиеся в Мире, и доставить в Венецию, где они и остаются по сей день. Экспертиза, проводившаяся в конце прошлого века подтвердила, что мощи, которые хранятся в Венеции и Бари, принадлежат одному человеку.

© Фото: соцсети

В Турции нашли могилу Святого Николая?

Саркофаг, недавно обнаруженный в Турции, действительно мог принадлежать Николаю Угоднику. Раскопки в церкви, построенной при императоре Феодосии в Мире (Демре), ведутся с 1989 года. Но в последние несколько лет раскопки ведутся с усиленной силой, так как 7 лет назад были найдены первые фрагменты захоронения. Саркофаг был обнаружен в этом году в двухэтажной церковной пристройке. Эта находка сразу же взволновала археологов, поскольку эта церковь была прекрасно известна в античные и средневековые времена как место захоронения Святого Николая.



К сожалению, из-за многочисленных взломов, скорее всего, саркофаг больше не содержит человеческих останков, но возможно какие-то фрагменты еще остались. Если это так, то этот саркофаг может стать одним из самых важных археологических открытий, сделанных в Турции за последние годы. На данный момент саркофаг длиной почти 2 метра пока что находится в земле, видна только крышка. Археологи надеются, что на саркофаге есть надписи, которые также подтвердят, хранились ли в нем когда-то останки святого.

Когда день Святого Николая в России и в мире?

Никола Чудотворец - это один из наиболее почитаемых в христианстве святых. В России день памяти святого Николая Чудотворца отмечается 19 декабря, но по григорианскому календарю (старый стиль) этот день приходится на 6 декабря, когда святого вспоминают во многих католических странах. Есть также день перенесения мощей Святого Николая - 22 мая в православных странах и 9 мая - в католических. У славян этот день еще называется Никола Вешний или Летний.