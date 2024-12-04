День Святого Николая 2024: история, традиции и что нужно делать

Завтра, 19 декабря, православные верующие будут отмечать день памяти Святителя Николая, которого особенно любят в России с давних времен. Что за праздник День Николая Чудотворца, почему в этот день дарят подарки и что нельзя делать - рассказываем в этом материале.

Когда День Святого Николая в 2024 году?

День Святого Николая, точнее день памяти, то есть смерти Чудотворца, всегда отмечается 19 декабря. На самом деле, умер святой 6 декабря и по церковному юлианскому календарю, отстающему от гражданского григорианского на 13 дней, именно в эту дату и чествуют Святого Николая. Поскольку в году целых три дня посвящены Николаю Угоднику, декабрьский праздник святого называют Николой Зимним.

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Кто такой Николай Чудотворец?

Николай Чудотворец, как в православии, так и в католичестве, один из наиболее почитаемых и ранних святых. Очень немного известно об исторических фактах жизни Святителя, который за свои чудеса был назван Чудотворцем, поскольку жил он в III-IV веках, когда христианская религия переживала непростые времена. Впервые о Николае упоминают богословы VI века, а самая ранняя биография святого была создана в VIII веке.

Родился Святой Николай в Малой Азии, в городе Патара (сегодня территория Турция). После смерти родителей, который были обеспеченными христианами, он раздал своё имущество нуждающимся и отправился путешествовать, побывав в таких странах, как Сирия, Палестина и Египет. Вернувшись в Малую Азию, он стал епископом города Мира. Благодаря деятельности святого и его почитанию, город стал важным христианским центром Древнего Рима.

Почему на День Святого Николая дарят подарки?

Николай Чудотворец - покровитель детей. Именно благодаря Святому Николаю на Западе появился Санта Клаус. Николай Чудотворец, который на себе испытал гнев римской империи за популяризацию христианства, помогал бедным, но делал это не открыто, а под покровом ночи, потому что был очень скромным человеком. Одна из историй о Святом Николае гласит, что он помог трём юным сестрам, которые были обречены на рабство из-за того, что у них не было приданого для свадьбы.

К эпохе Возрождения Святитель Николай был самым популярным святым на Западе, особенно в Голландии, где его называли Синтер Клаас. В день смерти Николая, 6 декабря, сложилась традиция дарить небольшие подарки детям, которые специально для этого выставляли свои ботинки у камина. Аналогичная традиция существовала в Швейцарии, Германии и Франции. К середине XIX века о Синтер Клаасе, Святителе Николае, узнали в США, и так появился Санта Клаус, который приносит подарки на Рождество.

Несмотря на то, что сегодня подарки дарят на Новый год и Рождество, обычай радовать детей на День Святого Николая сладостями и небольшими сувенирами сохранился во всем христианском мире, в том числе и в России.

Что дарят на День Святого Николая?

Поскольку зимний День Святого Николая считается детским праздником, то подарки в основном дарят детям. Зачастую преподносят сладости, конфеты и пряники, но также книжки и небольшие игрушки. Взрослых в этот день тоже можно порадовать символическим подарком, ведь это всегда приятно.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что можно делать в День Святого Николая?

В День Николая Чудотворца можно сходить церковь и помолиться святому, который покровительствует, незамужним женщинам, морякам, заключенным, студентам и бизнесменам. Поскольку праздник считается семейным, можно устроить праздничный ужин и подарить подарки детям, а также, если есть возможность, оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Работать в день Николая Угодника можно, как и заниматься домашними делами.

Что нельзя делать в День Святого Николая?

Поскольку праздник Святителя Николая приходится на четвертую неделю Рождественского поста, в этот день нельзя есть мясо и молочные продукты, употреблять спиртное. Также в праздник Николая Чудотворца не стоит давать волю негативным чувствам и эмоциям, поддаваться унынию и тяжелым мыслям. Других церковных запретов в этот день нет.

Что за праздник Никола Зимний?

Еще одно название Дня памяти Николая Чудотворца - Никола Зимний: это народное название праздника, посвященного святому, который почитается в России с конца XI века. Как и со многими христианскими праздниками, традиции почитания Святителя Николая переплелись с народными обычаями, укоренившимся со времён язычества. В эпоху раннего христианства на Руси в Николин День начинался период Святок - зимнего обрядового периода. В народе Николая Чудотворца чтили как покровителя земли (урожая), браков, защитника от злых духов и перевозчика душ в мир мёртвых.

На Николу Зимнего было принято устраивать застолья, приглашать друзей и близких, а также варить пиво. Одна из поговорок гласит, что Никольщина (День Святого Николая) красная пивом да пирогами. Также в этот день молились о благополучии тех, кто в скором времени должен был вступить в брак. Кроме того, в день Николая Чудотворца проходили хлебные ярмарки, задававшие цены на хлеб.

Как таковых примет на Николин день (кроме той, что иней - к хорошему урожаю) до наших дней не сохранилось.