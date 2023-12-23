Кто такой Крампус и как он стал популярен?

На день Святого Николая дети получают подарки, но только те, которые хорошо себя ведут. К остальным, как гласит легенда, приходит Крампус. Кто такой Крампус, существует ли он на самом деле и почему его боятся?

Кто такой Крампус?

Согласно легендам центральной Европы, в первую очередь австрийским и немецким, Крампус - демон, наказывающий непослушных детей в день Святого Николая, который в европейских странах приходится на 6 декабря, а в России отмечается 19 декабря. Изначально Крампус ассоциировался с праздником Святого Николая, а позднее он стал одним из персонажей католического Рождества. Само имя ”Крампус” происходит от немецкого ”crampen” - ”когти”. Выглядит Крампус устрашающе: он наполовину человек, а наполовину - козел.

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Крампус и Святой Николай

Считается, что Крампус приходит к детям вместе со Святым Николаем, и тех, кто плохо вел себя весь год он наказывает: бьет березовыми розгами или вовсе забирает собой, укладывая в мешок. Однако, согласно христианской традиции, Святой Николай держит Крампуса под контролем, таким образом подтверждая догмат о том, что добро всегда одерживает победу над злом.

Как появился Крампус?

Несмотря на то, что Крампус считается рождественским персонажем, изначально к Рождеству он не имел никакого отношения. По одной из версий, Крампус - персонаж германо-скандинавской мифологии, сын богини мира мертвых Хель и внук бога хитрости Локи.

По другой версии, он появился благодаря альпийскому фольклору и языческой традиции. Христианские миссионеры, способствовавшие распространению новой религии, в частности, в Баварии, писали о местной традиции рядиться в шкуры животных, дабы привлечь удачу в период зимнего солнцестояния. Эта традиция, кстати, перекликается со славянским ряженьем во время коляды. Со временем язычество тесно переплелось с христианством, и в итоге появился Крампус - спутник Святого Николая.

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Крампус хороший или плохой?

Сложно назвать Крампуса хорошим или плохим с точки зрения морали, ведь он всё-таки наказывает непослушных детей и является компаньоном покровителя детей, Святого Николая. Тем не менее одно о Крампусе сказать можно с уверенностью: он невероятно популярен. В XII веке католическая церковь пыталась запретить Крампуса из-за его сходства с дьяволом, однако у нее ничего не вышло. В 1930-х годах при режиме Энгельберта Дольфуса, канцлера Австрии и сторонника фашизма, Крампус с рогами и чёрным языком всё-таки был запрещен, а в 1950-х годах правительство Австрии распространило брошюру под названием ”Крампус - это зло”, в которой утверждалось, что этот персонаж может навредить психическому здоровью детей.

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Крампус завоевывает мир?

По большому счету, до начала XXI века Крампус оставался локальной традицией в таких странах, как Австрия, Германия, Венгрия, Словения и Чехия. Всё изменилось в 2004 году, когда графический дизайнер из Америки, Монте Бошамп издал книгу поздравительных открыток с Крампусом , вдохновившись открытками, которые были популярны в Германии и Австрии в конце XIX века. С тех пор Крампус начал своё победоносное шествие в популярной культуре: в 2012 году выходит книга Джеральда Брома ”Крампус, повелитель Йоля”, в 2015 году - комедийный фильм ужасов ”Крампус”. Даже в самой продаваемой игре в истории, ”Майнкрафте”, уже почти 10 лет есть карта с Крампусом.

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Фестивали Крампуса

Ежегодно в Германии, Австрии, Италии и Словении проходит Парад Крампуса или Крампуслауф: костюмированное шествие Крампусов, которое возглавляет Святой Николай. Люди в масках Крампуса (традиционные маски Крампуса вырезают из европейского кедра и стоят они по $850) и в костюмах, напоминающих шкуры животных, проходят по улицам городов, ужасая зрителей демоническими движениями и звеня колокольчиками. Задача участников парада - напугать зрителей. Традиционно парад или фестиваль Крампуса проходит 5 декабря - в ночь Крампуса накануне дня Святого Николая. В последнее время фестивали и парады Крампуса в течение декабря также начали проводить в разных городах Америки, в том числе в Новом Орлеане, Вашингтоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.