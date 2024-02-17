Вестник Кавказа

Где можно увидеть работы Зураба Церетели в Грузии?

Мария Уткина
Где можно увидеть работы Зураба Церетели в Грузии?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Умер грузинский и российский художник, мастер монументальной скульптуры Зураб Церетели. Похороны пройдут в конце этой недели на родине скульптора - в Тбилиси. Расскажем, где там посмотреть работы Зураба Церетели.

Хотя москвичи и гости российской столицы знакомы с творчеством Церетели в основном по памятнику Петру I и разросшемуся до 5 филиалов Московскому музею современного искусства, работы скульптора можно увидеть по всему миру. Много произведений Церетели находится и в Грузии - родной стране монументалиста.

В Грузии представлены некоторые из самых масштабных  работ Церетели. Большинство его скульптурных произведений выполнены в монументальном стиле из бронзы, меди и камня и служат не только арт‑объектами для ограниченной аудитории, но и полноценными туристическими достопримечательностями. Зураб Церетели оставил значительный след в культурном ландшафте Грузии. Его монументальные работы, сочетающие грузинские традиции и новаторство, можно найти в центре Тбилиси и окрестностях.

"Летопись Грузии"

  • Где находится: окрестности Тбилиси, около водохранилища Тбилисское море
  • Время работы: круглосуточно
  • Стоимость билета: бесплатно

Монумент "Летопись Грузии" или "Хроники Грузии", расположенный на холме у Тбилисского моря, считается одной из наиболее выдающихся работ Церетели в Грузии. Мемориальный комплекс, посвященный годовщине грузинской государственности, называют "Грузинским Стоунхенджем". Начало созданию этого скульптурного ансамбля из 16 колонн высотой до 35 метров с изображениями персонажей из грузинской истории и библейских сцен было положено в 1985 году. Работы длились 18 лет, но довести до полного завершения "Хроники" не удалось, достраивать памятник начали только в прошлом году. Мемориал лучше посещать с гидом, его барельефы требуют пояснений из-за сложной символики. Самостоятельные туристы чаще всего добираются сюда на такси.

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили в Музее современного искусства
© Фото: Giorgi Abdaladze, Official Photographer of the Administration of the President of Georgia/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Музей современного искусства Зураба Церетели

  • Где находится: проспект Шота Руставели, 27
  • Время работы: 11:00-18:00 кроме вторника
  • Стоимость билета: 20 лари (594 рубля)

Открытое 13 лет назад в здании бывшего Кадетского корпуса небольшое музейное пространство в основном посвящено живописи и скульптуре Церетели. Из трех этажей выставки работ других современных авторов проводятся только на одном. Также музейное пространство включает уютный дворик, где находится одна из знаменитых работ мастера - “Яблоко любви”. Чтобы ее увидеть, не обязательно заходить в музей, она стоит со стороны улицы Месхиа.

Мозаика Дома политпросвещения

  • Где находится: проспект Давида Агмашенебели, 61

Здание, построенное в 1978-1980 годах, украшено барельефом с абстрактной мозаикой Церетели. Несмотря на критику в эпоху застоя, работа сохранилась и сегодня считается образцом советского монументального искусства 48. Сейчас в бывшем Доме политпросвещения находится БЦ "Мозаика", от прежнего здания осталось только мозаичное панно. Хотя другие мозаики Церетели можно увидеть в Тбилиси на ДК профсоюзов и на здании автовокзала в районе Ортачала (1972), эта мозаика наиболее выделяется масштабом и экспрессивностью.

Бывший археологический музей

  • Где находится: аллея Агмашенебели, 5, район Дигоми

В настоящее время здание бывшего тбилисского археологического музея заброшено. Музей археологии с красивым барельефом был построен в 1988 году на Трельской возвышенности. На соседнем холме в 1981 году был установлен монумент “Счастье народам” авторства Церетели высотой в 45 метров, но рухнул в начале 1990-х. В 1994 году на его месте Церетели поставил другую скульптуру - памятник Святой Нине высотой 19 метров. Его уменьшенная копия стоит во дворике ММСИ на Петровке в Москве, а также на могиле жены Церетели на территории Дидубийского пантеона в Тбилиси, где в субботу похоронят и самого скульптора.

© Фото: rah.ru

Памятник Святому Георгию

  • Где находится: Площадь Свободы

В 2006 году Церетели подарил столице Грузии 35‑метровый гранитный монумент, на котором установлена статуя Георгия Победоносца. Сама покрытая золотом бронзовая статуя достигает в высоту более 5 метров.

© Фото: vk.com

Памятник кинофильму “Мимино”

  • Где находится: около станции метро Авлабари

Четырнадцать лет назад Церетели посвятил скульптурную группу героям культового фильма "Мимино" и режиссеру Георгия Данелия. Сначала такой памятник планировали установить в Москве, но выбор пал на Тбилиси.

Стела "Человек и солнце"

  • Где находится: Кахетинское шоссе, около международного аэропорта

Установленную в 1980 году в Тбилиси стелу "Человек и солнце" высотой 80 метров венчает фигура человека, держащего в руках небесное светило. Стилистически она похожа на установленный в Москве двумя годами позже монумент “Дружба навеки”.

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