Вестник Кавказа

Зураб Церетели: чем еще знаменит автор статуи Петра Первого в Москве?

Мурад Устаров
Зураб Церетели: чем еще знаменит автор статуи Петра Первого в Москве?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Зураб Церетели – прославленный художник и скульптор. Когда и где родился Зураб Церетели? Что сделал Церетели? Кто построил памятник Петру I?

Легендарный советский и российский скульптор Зураб Церетели - автор известных произведений, которые украшают улицы Москвы, Нью-Йорка и других городов мира.

Именно он возвел памятник Петру I, а также подарил США монумент в память о теракте 11 сентября 2001 года. Церетели своими работами навсегда вписал свое имя в историю искусств.

Биография Церетели

Зураб Церетели появился на свет 4 января 1934 года в Тифлисе (ныне Тбилиси). Его отец Константин, происходивший из нетитулованной ветви грузинского рода Церетели, был инженером-строителем и участником Великой Отечественной войны. Мать – Тамара Нижарадзе – являлась представительницей княжеского рода и вела домашнее хозяйство.

В юности Зураб очень много времени проводил в доме своего дяди Георгия Нижарадзе, который был известным художником и общался с другими видными деятелями искусств. Деятельность родственника побудила мальчика поступить в 1941 году в художественную школу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 1952 году Церетели поступил на живописный факультет Тбилисской академии художеств, а после окончания учебы устроился на работу художником в Институт истории и этнографии Академии наук Грузии. Одновременно с этим он участвовал в разнообразных выставках.

Переломным моментом в карьере Церетели стала его поездка во Францию в 1964 году, где познакомился со знаменитыми художниками Пабло Пикассо и Марком Шагалом. С середины 60-х годов он начал активно работать в области монументального искусства.

Что сделал Зураб Церетели?

На счету Церетели известные скульптурные произведения, которые находятся на только в России, но и в других странах мира: Бразилии, Великобритании, Испании, США, Грузии, Франции, Японии, Белоруссии, Литве.

В 1980 году он был главным архитектором летней Олимпиады в Москве. Церетели выполнял работы в различных гостиницах, а также во Дворце спорта "Динамо".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Именно ему принадлежат монументально-декоративные произведения в курортном комплексе в Пицунде, Дворце профсоюзов в Тбилиси, постоянной миссии СССР в ООН в Нью-Йорке.

Кроме того, Церетели оформил новую сцену Большого театра в 2002 году, станции "Трубная" и "Парк Победы" московского метрополитена, курортный городок в Адлере, Ленинский комплекс в Ульяновске, гостиничный комплекс "Ялта-Интурист".

В качестве скульптора он создал монумент "Дружба навеки" (1983) в Москве в честь 200-летия подписания Георгиевского трактата, 30-метровый памятник "Слеза скорби" (2006) в Нью-Джерси, посвященный жертвам теракта 11 сентября 2001 года, а также "Аллею правителей России" (2017) и мемориал «В память о жертвах трагедии в Беслане».

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо этого, он является автором памятников Петру I, Марине Цветаевой, Владимиру Жириновскому, Иоанну Павлу II, Зое Космодемьянской. Кроме того, Церетели установил мемориал "Разрушить стену недоверия" в Лондоне и монумент "Добро побеждает Зло" в Нью-Йорке возле здания ООН.

Памятник Петру I Зураба Церетели

Отдельных слов заслуживает памятник Петру I в Москве, автором которого тоже является Церетели. Монумент "В ознаменование 300-летия российского флота" был воздвигнут в 1997 году на искусственном острове в развилке Москвы-реки и Водоотводного канала.

Памятник является одним из самых высоких в России, его общая высота составляет 98 м, а высота фигуры российского императора – 18 м. Торжественное открытие состоялось 5 сентября в рамках празднования 850-летия Москвы.

Московский музей современного искусства

Церетели в 1999 году основал Московский музей современного искусства. Он являлся директором заведения до самой смерти. Это первый в России музей, специализирующийся на искусстве ХХ и ХХI веков.

Скульптор также являлся профессором кафедры живописи и композиции Московского государственного академического художественного института имени Сурикова при Российской академии художеств.

Смерть Зураба Церетели

Зураб Церетели ушел из жизни в ночь на 22 апреля на 92-м году жизни. Причина смерти – остановка сердца.

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Зураб Церетели: чем еще знаменит автор статуи Петра Первого в Москве?
© Фото: сайт Московского музея современного искусства
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