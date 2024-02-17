Вестник Кавказа

Ушел из жизни легендарный Зураб Церетели

Ушел из жизни легендарный Зураб Церетели
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня ночью на 92-м году ушел из жизни легендарный художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели.

Россия потеряла выдающегося художника, скульптора, президента  Российской академии художеств Зураба Церетели – он ушел из жизни сегодня на 92-м году, написала в своем Telegram-канале искусствовед Ксения Коробейникова.

"Ушел Зураб Церетели. Большой художник. Большой человек. Большой гражданин. Большой меценат. Зураб Константинович ушел в кругу семьи на 92-м году жизни от продолжительной болезни. Соболезнования родным и РАХ"

- Ксения Коробейникова

Факт смерти художника подтвердил и его помощник Сергей Шагулашвили, который сообщил: это случилось сегодня в половину второго ночи, передает "Интерфакс".

Он добавил, что решение о прощании и похоронах будет принято позже.

Заслуги советского, грузинского и российского художника-монументалиста, скульптора, живописца и педагога Зураба Церетели по достоинству отмечены орденами и наградами российского правительства: он - Герой Социалистического труда, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", народный художник СССР и России. С 1997 года выдающийся скульптор возглавлял Российскую академию художеств.

Церетели родился в Тбилиси в 1934 году, однако большую часть своей жизни провел в Москве – в 1995 году он основал Московский музей современного искусств, в 2000 году - Галерею искусств Зураба Церетели, а в 2012 году уже в Тбилиси заработал Музей современного искусства, инициатором создания которого тоже стал Зураб Церетели.

Он - автор более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры и монументально-декоративного искусства, один из самых запоминающихся из которых – монумент "Дружба навеки" в Москве.

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