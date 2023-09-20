7 самых интересных памятников советского модернизма в Тбилиси

Тбилиси представляет собой необузданный калейдоскоп архитектурных стилей и строений разных эпох. Некоторые из самых необычных построек относятся к советской эпохе. Расскажем, какие памятники советской модернистской архитектуры в Тбилиси стоит увидеть своими глазами.

В Тбилиси можно найти яркие примеры архитектурных жанров, присущих советскому периоду, таких как конструктивизм, модернизм, брутализм и сталинский ампир. К ним относятся как некоторые жилые дома, университетские здания, библиотеки и правительственные учреждения, так и военные мемориалы, памятники, барельефы и декоративные мозаики. Некоторые из этих строений до сих пор используются по прямому назначению, какие-то были перестроены, а некоторые все еще заброшены.

Все эти места можно легко посетить самостоятельно, но не за один день, поскольку они разбросаны по всему городу. Некоторые из них также входят в экскурсионные туры по Тбилиси, а если выбрать экскурсию с архитектурной направленностью, то можно увидеть эти удивительные постройки даже за один день.

Дворец торжественных обрядов

Бывший тбилисский Дворец бракосочетания или Дворец торжественных обрядов можно назвать одним из главных символом и, вероятно, лучшим образцом бруталистской советской архитектуры в Тбилиси. Это фантазийное здание было построено в 1985 году по проекту грузинских архитекторов Виктора Джорбенадзе, которого называют "грузинским Ле Корбюзье", и Важи Орбеладзе. После открытия этот дворец в основном использовался для проведения свадеб, но и другие торжественные мероприятия здесь тоже проводились. В этот оригинальный проект умело вплетено множество церковных элементов, можно заметить и принципы архитектурной бионики.

Дворец перестал функционировать в 1990-х годах, а в 2002 году был выкуплен бизнесменом Бадри Патаркацишвили. Тогда большая часть помещений была преобразована из офисов и конференц-залов в гостиные и бары, оформленные в разной тематике. Например, Китайский зал, зал Нефертити, итальянский дворик, театральный и французский залы. Главный зал, где раньше проводились свадебные регистрации, частично сохранился. После более чем 20-летнего перерыва в 2023 году дворец открылся для туристических групп. Чуть издалека на дворец можно посмотреть с моста Арагвели.

“Летопись Грузии”

Расположенный на вершине холма около Тбилисского моря мемориальный комплекс “Летопись Грузии” представляет собой массивный скульптурный ансамбль, созданный известным скульптором и художником Зурабом Церетели. Работы над мемориалом начались в 1985 году и продолжались долгое время, спустя большой перерыв работы возобновились и подходят к логическому завершению.

Главный вход венчают две колонны, оформленные в греческом стиле, от них идет каскадная лестница. Расположенная наверху скульптурная композиция состоит из 16 колонн высотой в 35 метров, расставленных в форме креста. Каждая колонна украшена скульптурными рельефами. Есть панели с библейскими сценами, историческими персонажами страны и национальными традициями. Расположенная там же Церковь Благовещения спереди покрыта металлическими барельефами, а внутри украшена фресками, выполненными в древней технике. Еще одна достопримечательность - это панорамные виды на Тбилисское море и район Глдани.

Здание Министерства автомобильных дорог

Эта уже ставшая культовой архитектурная конструкция с переплетенными бетонными рукавами напоминает башню, построенную из брусков для игры Дженга, или вертикальный разрастающийся небоскреб. Сейчас это здание в 18 этажей используется Банком Грузии. Проект был завершен в 1976 году грузинскими архитекторами Зурабом Джалагания и Георгием Чахава.

Посмотреть на него можно с противоположного берега реки, чтобы увидеть строение поближе, можно зайти на автостоянку. Внутри стеклянного куба около здания бывшего министерства находится небольшая выставка фотографий, чертежей и рендеров, связанных со строительством здания.

Жилой комплекс на плато Нуцубидзе

Тбилисский "Небесный мост"- это экспериментальный жилой комплекс, расположенный в Сабуртало. В него входят три бетонные жилые высотки, построенные на крутом склоне холма и соединенные между собой пешеходными мостами. Построенный в 1974-76 годах по проектам двух грузинских архитекторов Отара Каландаришвили и Гизо Поцхишвили, этот комплекс, безусловно, был революционным для того времени. Первоначальный план заключался в создании целого мини-города из небоскребов и мостов, но из-за нехватки средств была реализована лишь небольшая часть проекта. Жилой комплекс Skybridge может посетить любой желающий, чтобы добраться до моста, нужно воспользоваться общественным лифтом (20 тетри в одну сторону за человека).

Бывший археологический музей

Это необычное здание с запоминающимся рельефом было построено в 1988 году грузинскими архитекторами Шотой Кавлашвили и Шотой Гванцеладзе на склоне горы в Дигоми. Огромный барельеф скульптора Тенгиза Кикалишвили, расположенный над главным входом, отсылает к колхидским погребальным обрядам.

До закрытия здание использовалось лишь в течение короткого периода времени, потом коллекции музея перевезли в другие выставочные залы Тбилиси. В главное здание войти нельзя, но можно осмотреть окрестности. Рядом с музеем находится памятник Святой Нино, одной из покровительниц Грузии, выполненный Церетели.

На этой территории были также созданы три подземных водохранилища, призванные облегчить проблемы Тбилиси с питьевой водой. Самое интересное - большое водохранилище, там невероятная акустика. Также поблизости находится археологический памятник Трельский могильник.

Канатная дорога Магливи-Багеби

Эта канатная дорога соединяет кампус Тбилисского государственного университета в Сабуртало со студенческими общежитиями в Багеби, расположенными на противоположной стороне ущелья реки Вера (приток Куры). Канатная дорога была закончена в 1983 году, после чего проработала несколько лет, прежде чем пришла в упадок и окончательно закрылась в 2004 году. В апреле 2021 года линия возобновила работу и снова перевозит студентов через ущелье на высоте 320 метров. Нижняя станция канатной дороги расположена на Университетской улице, в нескольких минутах ходьбы от станции метро Сабуртало.

Метро Тбилиси

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тбилисский метрополитен строился с 1952 года, когда население города еще не достигло порога в один миллион человек, необходимого для оправдания постройки метро в Тбилиси. Первая линия из шести станций была открыта в январе 1966 года, что сделало ее четвертой линией метрополитена в бывшем СССР и первой на Южном Кавказе. Первоначальный проект, похоже, предполагал, что холлы будут богато оформлены по подобию Московского метрополитена, но оформление большинства станций довольно аскетичное из-за нехватки времени и бюджета. Но при этом здесь можно найти очень красивые орнаменты, в том числе рельефы и мозаику. Среди наиболее примечательных станций "Технический университет", "Руставели", "Исани"(мозаика), "Грмагеле" (скульптура) и "300 Арагвели" (барельеф).