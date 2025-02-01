США vs Древний Рим: тарифные войны и импорт

В последнее время США начали сравнивать с Древним Римом из-за введения Дональдом Трампом пошлин в отношении ряда стран. Расскажем, что такое пошлины и почему их вводят, что импортировал Древний Рим, какие пошлины там ввели и чем пошлины Древнего Рима отличались от тарифов Трампа.

В начале апреля фондовые рынки всего мира, включая и рынок США, пережили крупнейший обвал за последние 5 лет после объявления американского лидера Дональда Трампа о введении новых таможенных пошлин в отношении почти всех стран мира. Но через некоторое время рынки снова ждал подъем, так как вступление пошлин в силу было приостановлено на 3 месяца. Однако Китай послабления не затронули: торговая война, которая тянется еще с 2018 года, получила новый виток в виде растущих с каждым днем пошлин.

Что такое пошлины и почему страны их вводят?

Пошлина - это налог на импортную продукцию, который платит покупатель этой продукции. Таким образом, пошлина делает ввозимые вещи дороже для потребителя. Но являются ли пошлины в этом случае плохим инструментом? Не обязательно, часто пошлины - это способ манипулировать населением для продвижения национальных интересов. В том числе, таможенные пошлины - это инструмент регулирования внешнеэкономической деятельности, который правительства используют, чтобы подтолкнуть граждан покупать отечественные товары, а также пополнить госбюджет.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что импортировал Древний Рим?

Древний Рим импортировал товары со всего мира, но самые престижные товары привозили с востока, в частности из Аравии, Индии, Китая и даже Юго-Восточной Азии. Как писал Плиний Старший в своей "Естественной истории": по самым скромным подсчетам, Индия, Китай и Аравийский полуостров забирали у империи 100 миллионов сестерциев (древнеримских серебряных монет) в год. Сейчас эти 100 млн сестерциев стоили бы около $400 млн, а историки полагают, что эта цифра на самом деле была выше. Например, папирус Музириса, сохранившийся со II века н. э., гласит, что некий александрийский купец вернулся из Индии с грузом на сумму 9 млн сестерциев (около $36 млн).

На что римляне тратили так много денег? Среди дорогих покупок были китайские шелковые ткани, жемчуг из Красного моря, изысканные специи, драгоценности и благовония. Хотя некоторые из этих товаров, например, черный перец, были доступны широкому кругу населения, такие товары как шелк, было труднее достать. Все эти товары попадали в Римскую империю либо по сухопутным маршрутам Великого Шелкового пути, либо по морским путям через Эритрейское и Красное моря, что значительно увеличивало их стоимость.

Какие пошлины ввел Древний Рим?

Чтобы получить выгоду от бесчисленных товаров, поступающих в империю, римляне решили установить пошлины на импорт предметов роскоши из Китая, Индии, Аравии и Юго-Восточной Азии. Для товаров, импортируемых в Империю по морским путям, пошлины составили 25% (для обычных товаров они были меньше). А для определения пошлины за ввоз товаров через территорию Пальмиры (современная Сирия, где тогда был перевалочный пункт Римской империи) использовался документ 137 года н. э., названный Пальмирским таможенным тарифом. Товары, подлежащие обложению пошлинами, включали пурпурную краску, животных, мази, оливковое масло, соленую рыбу, животный жир и даже рабов.

Большинство предметов роскоши, покупаемых римлянами, в то время не имели аналогов в Средиземноморском регионе и могли попасть в Римскую империю только через внешнюю торговлю. Таким образом, это был стабильный источник налоговых поступлений для римского правительства. Люди не могли обратиться на внутренние рынки за теми же продуктами, поскольку эти внутренние рынки не существовали. Им приходилось полагаться на иностранные продукты, что делало эту схему весьма прибыльной для римского правительства. Если поверить Плинию Старшему в оценке в 100 млн сестерциев, потраченных на импорт за год, это означает, что римское правительство получало 25 млн сестерциев в год.

Чем пошлины Древнего Рима отличались от тарифов Трампа?

США остаются крупнейшим импортером товаров в мире, одновременно являясь вторым после Китая экспортером. Но по ряду причин многие современные американцы осуждают иностранные товары. Некоторые считают, что импорт сокращает рабочие места в стране, и надеются, что новые тарифы Трампа вернут эти рабочие места. Другие считают, что импорт большего количества товаров, чем страна экспортирует, сам по себе плох. При этом Трамп скорее использует введение тарифов в качестве рычага для достижения внешнеполитических целей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Но древних римлян международные отношения и сокращение рабочих мест не слишком беспокоили. При этом Древний Рим экспортировал достаточно товаров. Римская посуда была найдена в китайских гробницах династии Хань, а римские монеты находили даже в Японии, вино, ткани, украшения и другие товары вывозились из Римской империи в Восточную Азию.

Хотя изначально эти пошлины были выгодны римскому правительству, их было недостаточно для решения остальных экономических проблем. В I-III веках торговля в Древнем Риме процветала, за этим периодом последовал сильнейший экономический кризис. И в упадке Римской империи неправильная экономическая политика сыграла не последнюю роль. Начиная с императора Нерона, Рим все чаще сталкивался с проблемой инфляции. Основной причиной этого было обесценивание римской валюты. Чеканка монет с меньшим содержанием золота и серебра для снижения издержек привела к девальвации, и никакие пошлины или ценовые указы не были достаточны для решения этой проблемы. Хотя экономическая ситуация в Древнем Риме сильно отличалась от ситуации в Америке в 2025 году, всегда интересно посмотреть, какие уроки можно извлечь из истории.