Что посмотреть в Баку туристу: топ-10 занятий в столице Азербайджана

Баку - уникальный город на побережье Каспия, где традиции и современность находятся в гармоничном взаимодействии. Каждый визит в столицу Азербайджана открывает новые грани этого яркого мегаполиса. Расскажем, что посмотреть в Баку туристу, куда сходить и чем заняться в столице Азербайджана.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Исследовать лабиринты Старого города

Главное историческое место Баку - это лабиринт узких улочек, известный как Ичери-Шехер или Старый город. С XII века это был центр династии Ширваншахов, правившей на территории средневекового Азербайджана (государство Ширван) до 1539 года. За каменными стенами Ичери-Шехер еще остались дома, в которых живут простые люди. Исторический центр города был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 25 лет назад.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Узнать легенды Девичьей башни

Загадочная Девичья башня возвышается почти на 30 метров в юго-восточной части Старого города. Если самыми узнаваемыми символами современного Баку остаются Пламенные башни, то это одна из визитных карточек старого Баку. Причем на вершину Девичьей башни можно подняться, чтобы полюбоваться видами на город. По сей день создание и предназначение цилиндрической восьмиярусной башни окружают легенды. Историки-археологи утверждают, что большая часть Гыз-Галасы была построена в XII веке как оборонительное сооружение. Но также были обнаружены свидетельства, указывающие на доисламское происхождение части башни, к тем векам, когда здесь был широко распространен зороастризм. Девичья башня открыта для посетителей ежедневно с 10:00 до 18:00.

Прогуляться по Дворцу Ширваншахов

Расположенный на самой высокой точке Старого города дворцовый комплекс, в котором когда-то жили члены династии Ширваншахов - это один из самых значимых образцов средневековой архитектуры Баку. Дворцовый комплекс строился в XIII-XVI веках, причем большая часть его зданий была построена при правителе Халил-улле I. Комплекс состоит из девяти отдельных строений. Главный дворец разделен на два этажа, изначально в нем было 52 комнаты. Интересно, во время раскопок 1939 года на территории дворца были обнаружены подземные бани XV века. Комплекс открыт каждый день с 10:00 до 19:00.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Увидеть мечеть Мухаммеда

Одно из старейших религиозных сооружений Баку, все еще действующая мечеть Мухаммеда расположена в укромном уголке Старого города. Мечеть также известна как Сынык-кала, что означает "поврежденная башня", отсылка к повреждению минарета во время Персидского похода 1722-1723 годов. Мечеть была построена как минимум в 1079 году, как указано в надписи, найденной на северном фасаде.

Пройтись по площади Фонтанов и Музею азербайджанской литературы имени Низами

Эта зеленая площадь с фонтанами, которая всегда заполнена людьми, представляет собой естественный центр города. Невозможно пройти мимо украшенного статуями фасада Музея азербайджанской литературы Низами. Выставки рассказывают об истории Азербайджана через призму величайших писателей и поэтов страны. Музей был назван в честь Низами Гянджеви, которого иногда называют "восточным Шекспиром".

Полюбоваться крошечными томами в Музее миниатюрных книг

В этом выставочном пространстве, основанном на коллекции Зарифы Салаховой, представлен удивительный мир миниатюрных книг. В 39 стеклянных витринах находятся тысячи крошечных томов, рассказывающих истории из более чем 80 стран мира. Редкий экземпляр Корана 1672 года выпуска соседствует с классикой русской литературы и произведениями некоторых из самых почитаемых азербайджанских поэтов, таких как Низами Гянджеви, Физули и Самед Вургун. Здесь также представлены книги, посвященные Гейдару Алиеву. Вход бесплатный с 11:00 до 18:00, но музей закрыт по понедельникам и четвергам.

© Фото: Bogdanov-62/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Посетить представление в Бакинском театре марионеток

Бакинский театр марионеток, полностью отреставрированный к 2016 году, предлагает туристам два спектакля, основанных на произведениях композитора Узеира Гаджибекова - автора национального гимна Азербайджана. Две самые известные работы Гаджибекова начала XX века - оперетту "Аршин мал алан" ("Продавец ручного товара") и оперу "Лейли и Меджнун" - регулярно можно увидеть на сцене театра.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поразиться Центру Гейдара Алиева

Крупнейший культурный центр Баку, занимающий площадь более 57 тысяч кв. метров, входит в число самых известных работ иракско-британского архитектора и дизайнера Захи Хадид. Завершенное в 2012 году, футуристическое сооружение напоминает белые волны, которые вот-вот разольются по окружающему ландшафту. Это здание с текучими ассиметричными формами стало еще одним из современных символов Баку. В 2014 году Лондонский музей дизайна назвал Центр Гейдара Алиева лучшим архитектурным произведением. В центре размещаются многофункциональный выставочный зал, концертная площадка, а также музей. Постоянные экспозиции в том числе включают коллекцию автомобилей, зал с миниатюрами, где представлены модели самых знаковых зданий города, и исторический музей, прослеживающий различные этапы развития Азербайджана.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Посетить Джума-мечеть

Однотонный резной фасад Джума-мечети контрастирует с ее интерьером в оттенках бирюзового с замысловатыми мозаиками на куполе. Первоначально построенная в XII веке мечеть была реконструирована в 1899 году, с тех пор ее несколько раз ремонтировали, хотя минарет XV века в значительной степени сохранил свой первоначальный стиль.

Открыть для себя древнюю историю в Музее археологии и этнографии

Размещенный внутри "Дома с цепями", знакового образца архитектуры начала XX века, Бакинский музей археологии и этнографии предлагает разнородную коллекцию артефактов, связывающих между собой различные эпохи города. Подавляющее большинство экспонатов было обнаружено во время археологических раскопок, но есть и секция этнографии.