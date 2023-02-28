Вестник Кавказа

Ковры, шелк и лурджи супра: что нужно знать о текстиле Азербайджана и Грузии

Мария Уткина
Музей ковра в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поездка в страны Южного Кавказа будет настоящий событием для любителей текстиля. Особенно завораживает текстиль Азербайджана и Грузии - это не просто ремесло, а живой язык культуры. Расскажем, что нужно знать о текстиле Азербайджана и Грузии, какие есть школы азербайджанского ковроткачества, а также где посмотреть на традиционный текстиль.
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Южном Кавказе переплетаются древние ремесленные традиции, яркие орнаменты, натуральные материалы и современные дизайнерские эксперименты, предлагает уникальные возможности для погружения в мир тканей, ковров и вышивки. Ковры, гобелены, шелка, вышивка и набивные ткани на Южном Кавказе встречаются повсюду, это "вшито" в культурный код, Здесь нет недостатка в музеях, галереях и мастерских, посвященных старинному и современному текстилю.

Маршруты Великого Шелкового пути когда-то проходили через Азербайджан и Грузию, подпитывала обмен идеями и материалами в регионе. Близость к Северному Кавказу, Турции и Ирану - регионам со своими собственными текстильными традициями - также оказала влияние на ремесленников Южного Кавказа.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какой текстиль особенно известен в Азербайджане?

Из стран Южного Кавказа в Азербайджане наиболее интересный и разнообразный текстиль, во многом благодаря давней традиции ковроткачества. Выделяют семь азербайджанских школ ковроткачества - каждая со своими техниками, мотивами и цветовыми сочетаниями - Бакинскую, Ширванскую, Кубинскую, Гянджинскую, Газахскую, Карабахскую и Тебризскую. А город Шеки, расположенный на северо-востоке Азербайджана, остается главным шелковым регионом страны, наряду с шелковыми платками кялагаи здесь также производят шелковые ковры.

Ковры и ковроделие играют важную роль в современной азербайджанской культуре и идентичности. Лучшим доказательством этого является Азербайджанский музей ковра в Баку, который стал первым учреждением такого рода в мире еще в 1967 году. А 15 лет назад азербайджанское ковровое искусство внесли в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В 2016 году с целью возрождения и развития традиций ткачества в Азербайджане указом президента была создана компания "Азерхалча", с тех пор открылось много филиалов в городах страны. 

Старинные азербайджанские ковры давно превратились в национальное достояние страны. Существуют некоторые ограничения на вывоз ковров из страны, в том числе на ковры определенного года изготовления (1960 год). Вывоз же предметов, входящих в госперечень национального культурного достояния, запрещен. Для того, чтобы увезти азербайджанский ковер в качестве сувенира домой, необходимо получить специальный сертификат в магазине. Ковровые мастерские можно посетить в разных частях страны.

Где посмотреть на традиционный текстиль в Азербайджане?

Музей ковра в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанский музей ковра

  • Баку, улица Микаила Усейнова 28

Когда музей открылся в 1967 году, это было первое музейное учреждение в мире, полностью посвященное ковроткачеству. Свое нынешнее здание, которое имеет форму настоящего ковра, музей занимает с 2014 года. Экспозиции варьируются от археологических и антикварных экспонатов до интерактивных, кроме постоянной коллекции в музее проходят временные выставки.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дворец Ширваншахов

  • Баку, 1-й переулок Гаср, 76 (Ичеришехер)

Помимо нескольких прекрасных старинных ковров во дворце Ширваншахов из текстиля можно увидеть национальные костюмы и вышивку.

Магазины ковров Баку

Разнообразные ковры можно увидеть по всему Ичеришехер, в том числе таким образом многие магазины ковров рекламируют так свои товары. Например, один из известных магазинов с коврами в старом городе называется Flying Carpet.

Ичеришехер
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Филиал Азерхалча в Губе

  • Губа, пересечение проспекта Гейдара Алиева и улицы Хикмата Гусейнова

Город Губа, расположенный в нескольких часах езды к северу от Баку, остается одним из самых популярных мест для туристов, желающих понаблюдать за тем, как делают ковры. В филиале Азерхалча можно посмотреть на процесс ковроткачества, посмотреть на готовые ковры и даже купить (с официальным сертификатом).

Какой текстиль особенно известен в Грузии?

Грузинские ковры не так известны как азербайджанские, но в Грузии есть свои выразительные, даже более контрастные узоры. В каждом регионе страны свои традиции ковроткачества, особенно выделяются изделия мастеров из Тушети. Когда-то в Грузии также была очень хорошо развита шелковая промышленность. Помимо ковров и шелка в Грузии есть интересный образец фирменного текстиля. 

22.10.22 II Международная биеннале современного искусства Кавказа
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лурджи супра - это традиционная узорчатая синяя скатерть для застолья. Традиционно такие скатерти изготавливались путем переноса рисунков на хлопок методом холодного тиснения с красителем индиго. Симметричные узоры изображают предметы быта, например, ножи и вилки, людей и животных, а также декоративные мотивы. Производство таких скатертей было особенно распространено в XVII-XVIII веках в Тбилиси, Гори и Телави. Позже лурджи супра уже стали массово производиться на фабриках. В постсоветской Грузии многие фабрики закрылись, и это искусство было практически забыто, но 15 лет назад в Тбилисской государственной академии художеств создали лабораторию для восстановления техники. Теперь хлопковые скатерти и салфетки в оттенках синего и других цветов продаются в сувенирных магазинах.

Где посмотреть на традиционный текстиль в Грузии?

Государственный музей шелка

  • Тбилиси, ул. Георгия Цабадзе, 6

Тбилисский музей шелка - это один из старейших музеев Грузии, основанный в 1887 году. Его экспозиция объединяют шелковые коконы, ткацкие станки, натуральные красящие пигменты, фрагменты тутового дерева и образцы тканей со всего света. Музей открылся после четырех лет реставрации осенью 2024 года.

Тбилисский этнографический музей

  • Тбилиси, около Черепашьего озера

Музей под открытым небом демонстрирует культурное разнообразие различных регионов Грузии. В этнографическом музее есть работающий ткацкий станок, а образцы старинных тканей, костюмов и ковров есть почти в каждом из представленных музейных зданий.

Магазины ковров

По всему Тбилиси можно найти магазины, торгующие грузинскими и не только коврами, но один из самых известных находится на улице Ираклия II. А можно попытать счастья на блошином рынке у Сухого моста.

  • Музей истории и этнографии Сванети

  • Местия, ул. Иоселиани, 7А

Сванетский музей, демонстрирующий все аспекты культуры сванов, включая традиции ткачества, текстиль и костюмы, считается одним из лучших этнографических музеев страны.

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