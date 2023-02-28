Ковры, шелк и лурджи супра: что нужно знать о текстиле Азербайджана и Грузии

Поездка в страны Южного Кавказа будет настоящий событием для любителей текстиля. Особенно завораживает текстиль Азербайджана и Грузии - это не просто ремесло, а живой язык культуры. Расскажем, что нужно знать о текстиле Азербайджана и Грузии, какие есть школы азербайджанского ковроткачества, а также где посмотреть на традиционный текстиль.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Южном Кавказе переплетаются древние ремесленные традиции, яркие орнаменты, натуральные материалы и современные дизайнерские эксперименты, предлагает уникальные возможности для погружения в мир тканей, ковров и вышивки. Ковры, гобелены, шелка, вышивка и набивные ткани на Южном Кавказе встречаются повсюду, это "вшито" в культурный код, Здесь нет недостатка в музеях, галереях и мастерских, посвященных старинному и современному текстилю.

Маршруты Великого Шелкового пути когда-то проходили через Азербайджан и Грузию, подпитывала обмен идеями и материалами в регионе. Близость к Северному Кавказу, Турции и Ирану - регионам со своими собственными текстильными традициями - также оказала влияние на ремесленников Южного Кавказа.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какой текстиль особенно известен в Азербайджане?

Из стран Южного Кавказа в Азербайджане наиболее интересный и разнообразный текстиль, во многом благодаря давней традиции ковроткачества. Выделяют семь азербайджанских школ ковроткачества - каждая со своими техниками, мотивами и цветовыми сочетаниями - Бакинскую, Ширванскую, Кубинскую, Гянджинскую, Газахскую, Карабахскую и Тебризскую. А город Шеки, расположенный на северо-востоке Азербайджана, остается главным шелковым регионом страны, наряду с шелковыми платками кялагаи здесь также производят шелковые ковры.

Ковры и ковроделие играют важную роль в современной азербайджанской культуре и идентичности. Лучшим доказательством этого является Азербайджанский музей ковра в Баку, который стал первым учреждением такого рода в мире еще в 1967 году. А 15 лет назад азербайджанское ковровое искусство внесли в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В 2016 году с целью возрождения и развития традиций ткачества в Азербайджане указом президента была создана компания "Азерхалча", с тех пор открылось много филиалов в городах страны.

Старинные азербайджанские ковры давно превратились в национальное достояние страны. Существуют некоторые ограничения на вывоз ковров из страны, в том числе на ковры определенного года изготовления (1960 год). Вывоз же предметов, входящих в госперечень национального культурного достояния, запрещен. Для того, чтобы увезти азербайджанский ковер в качестве сувенира домой, необходимо получить специальный сертификат в магазине. Ковровые мастерские можно посетить в разных частях страны.

Где посмотреть на традиционный текстиль в Азербайджане?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанский музей ковра

Баку, улица Микаила Усейнова 28

Когда музей открылся в 1967 году, это было первое музейное учреждение в мире, полностью посвященное ковроткачеству. Свое нынешнее здание, которое имеет форму настоящего ковра, музей занимает с 2014 года. Экспозиции варьируются от археологических и антикварных экспонатов до интерактивных, кроме постоянной коллекции в музее проходят временные выставки.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дворец Ширваншахов

Баку, 1-й переулок Гаср, 76 (Ичеришехер)

Помимо нескольких прекрасных старинных ковров во дворце Ширваншахов из текстиля можно увидеть национальные костюмы и вышивку.

Магазины ковров Баку

Разнообразные ковры можно увидеть по всему Ичеришехер, в том числе таким образом многие магазины ковров рекламируют так свои товары. Например, один из известных магазинов с коврами в старом городе называется Flying Carpet.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Филиал Азерхалча в Губе

Губа, пересечение проспекта Гейдара Алиева и улицы Хикмата Гусейнова

Город Губа, расположенный в нескольких часах езды к северу от Баку, остается одним из самых популярных мест для туристов, желающих понаблюдать за тем, как делают ковры. В филиале Азерхалча можно посмотреть на процесс ковроткачества, посмотреть на готовые ковры и даже купить (с официальным сертификатом).

Какой текстиль особенно известен в Грузии?

Грузинские ковры не так известны как азербайджанские, но в Грузии есть свои выразительные, даже более контрастные узоры. В каждом регионе страны свои традиции ковроткачества, особенно выделяются изделия мастеров из Тушети. Когда-то в Грузии также была очень хорошо развита шелковая промышленность. Помимо ковров и шелка в Грузии есть интересный образец фирменного текстиля.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лурджи супра - это традиционная узорчатая синяя скатерть для застолья. Традиционно такие скатерти изготавливались путем переноса рисунков на хлопок методом холодного тиснения с красителем индиго. Симметричные узоры изображают предметы быта, например, ножи и вилки, людей и животных, а также декоративные мотивы. Производство таких скатертей было особенно распространено в XVII-XVIII веках в Тбилиси, Гори и Телави. Позже лурджи супра уже стали массово производиться на фабриках. В постсоветской Грузии многие фабрики закрылись, и это искусство было практически забыто, но 15 лет назад в Тбилисской государственной академии художеств создали лабораторию для восстановления техники. Теперь хлопковые скатерти и салфетки в оттенках синего и других цветов продаются в сувенирных магазинах.

Где посмотреть на традиционный текстиль в Грузии?

Государственный музей шелка

Тбилиси, ул. Георгия Цабадзе, 6

Тбилисский музей шелка - это один из старейших музеев Грузии, основанный в 1887 году. Его экспозиция объединяют шелковые коконы, ткацкие станки, натуральные красящие пигменты, фрагменты тутового дерева и образцы тканей со всего света. Музей открылся после четырех лет реставрации осенью 2024 года.

Тбилисский этнографический музей

Тбилиси, около Черепашьего озера

Музей под открытым небом демонстрирует культурное разнообразие различных регионов Грузии. В этнографическом музее есть работающий ткацкий станок, а образцы старинных тканей, костюмов и ковров есть почти в каждом из представленных музейных зданий.

Магазины ковров

По всему Тбилиси можно найти магазины, торгующие грузинскими и не только коврами, но один из самых известных находится на улице Ираклия II. А можно попытать счастья на блошином рынке у Сухого моста.

Музей истории и этнографии Сванети

Местия, ул. Иоселиани, 7А

Сванетский музей, демонстрирующий все аспекты культуры сванов, включая традиции ткачества, текстиль и костюмы, считается одним из лучших этнографических музеев страны.