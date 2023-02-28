Ковры, шелк и лурджи супра: что нужно знать о текстиле Азербайджана и Грузии

На Южном Кавказе переплетаются древние ремесленные традиции, яркие орнаменты, натуральные материалы и современные дизайнерские эксперименты, предлагает уникальные возможности для погружения в мир тканей, ковров и вышивки. Ковры, гобелены, шелка, вышивка и набивные ткани на Южном Кавказе встречаются повсюду, это "вшито" в культурный код, Здесь нет недостатка в музеях, галереях и мастерских, посвященных старинному и современному текстилю.
Маршруты Великого Шелкового пути когда-то проходили через Азербайджан и Грузию, подпитывала обмен идеями и материалами в регионе. Близость к Северному Кавказу, Турции и Ирану - регионам со своими собственными текстильными традициями - также оказала влияние на ремесленников Южного Кавказа.
Какой текстиль особенно известен в Азербайджане?
Из стран Южного Кавказа в Азербайджане наиболее интересный и разнообразный текстиль, во многом благодаря давней традиции ковроткачества. Выделяют семь азербайджанских школ ковроткачества - каждая со своими техниками, мотивами и цветовыми сочетаниями - Бакинскую, Ширванскую, Кубинскую, Гянджинскую, Газахскую, Карабахскую и Тебризскую. А город Шеки, расположенный на северо-востоке Азербайджана, остается главным шелковым регионом страны, наряду с шелковыми платками кялагаи здесь также производят шелковые ковры.
Ковры и ковроделие играют важную роль в современной азербайджанской культуре и идентичности. Лучшим доказательством этого является Азербайджанский музей ковра в Баку, который стал первым учреждением такого рода в мире еще в 1967 году. А 15 лет назад азербайджанское ковровое искусство внесли в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В 2016 году с целью возрождения и развития традиций ткачества в Азербайджане указом президента была создана компания "Азерхалча", с тех пор открылось много филиалов в городах страны.
Старинные азербайджанские ковры давно превратились в национальное достояние страны. Существуют некоторые ограничения на вывоз ковров из страны, в том числе на ковры определенного года изготовления (1960 год). Вывоз же предметов, входящих в госперечень национального культурного достояния, запрещен. Для того, чтобы увезти азербайджанский ковер в качестве сувенира домой, необходимо получить специальный сертификат в магазине. Ковровые мастерские можно посетить в разных частях страны.
Где посмотреть на традиционный текстиль в Азербайджане?
Азербайджанский музей ковра
- Баку, улица Микаила Усейнова 28
Когда музей открылся в 1967 году, это было первое музейное учреждение в мире, полностью посвященное ковроткачеству. Свое нынешнее здание, которое имеет форму настоящего ковра, музей занимает с 2014 года. Экспозиции варьируются от археологических и антикварных экспонатов до интерактивных, кроме постоянной коллекции в музее проходят временные выставки.
Дворец Ширваншахов
- Баку, 1-й переулок Гаср, 76 (Ичеришехер)
Помимо нескольких прекрасных старинных ковров во дворце Ширваншахов из текстиля можно увидеть национальные костюмы и вышивку.
Магазины ковров Баку
Разнообразные ковры можно увидеть по всему Ичеришехер, в том числе таким образом многие магазины ковров рекламируют так свои товары. Например, один из известных магазинов с коврами в старом городе называется Flying Carpet.
Филиал Азерхалча в Губе
- Губа, пересечение проспекта Гейдара Алиева и улицы Хикмата Гусейнова
Город Губа, расположенный в нескольких часах езды к северу от Баку, остается одним из самых популярных мест для туристов, желающих понаблюдать за тем, как делают ковры. В филиале Азерхалча можно посмотреть на процесс ковроткачества, посмотреть на готовые ковры и даже купить (с официальным сертификатом).
Какой текстиль особенно известен в Грузии?
Грузинские ковры не так известны как азербайджанские, но в Грузии есть свои выразительные, даже более контрастные узоры. В каждом регионе страны свои традиции ковроткачества, особенно выделяются изделия мастеров из Тушети. Когда-то в Грузии также была очень хорошо развита шелковая промышленность. Помимо ковров и шелка в Грузии есть интересный образец фирменного текстиля.
Лурджи супра - это традиционная узорчатая синяя скатерть для застолья. Традиционно такие скатерти изготавливались путем переноса рисунков на хлопок методом холодного тиснения с красителем индиго. Симметричные узоры изображают предметы быта, например, ножи и вилки, людей и животных, а также декоративные мотивы. Производство таких скатертей было особенно распространено в XVII-XVIII веках в Тбилиси, Гори и Телави. Позже лурджи супра уже стали массово производиться на фабриках. В постсоветской Грузии многие фабрики закрылись, и это искусство было практически забыто, но 15 лет назад в Тбилисской государственной академии художеств создали лабораторию для восстановления техники. Теперь хлопковые скатерти и салфетки в оттенках синего и других цветов продаются в сувенирных магазинах.
Где посмотреть на традиционный текстиль в Грузии?
Государственный музей шелка
- Тбилиси, ул. Георгия Цабадзе, 6
Тбилисский музей шелка - это один из старейших музеев Грузии, основанный в 1887 году. Его экспозиция объединяют шелковые коконы, ткацкие станки, натуральные красящие пигменты, фрагменты тутового дерева и образцы тканей со всего света. Музей открылся после четырех лет реставрации осенью 2024 года.
Тбилисский этнографический музей
- Тбилиси, около Черепашьего озера
Музей под открытым небом демонстрирует культурное разнообразие различных регионов Грузии. В этнографическом музее есть работающий ткацкий станок, а образцы старинных тканей, костюмов и ковров есть почти в каждом из представленных музейных зданий.
Магазины ковров
По всему Тбилиси можно найти магазины, торгующие грузинскими и не только коврами, но один из самых известных находится на улице Ираклия II. А можно попытать счастья на блошином рынке у Сухого моста.
-
Музей истории и этнографии Сванети
- Местия, ул. Иоселиани, 7А
Сванетский музей, демонстрирующий все аспекты культуры сванов, включая традиции ткачества, текстиль и костюмы, считается одним из лучших этнографических музеев страны.