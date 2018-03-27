8 революционных изобретений древности, которые мы используем

Открытие, казалось бы, самых простых технологий было революционным для людей прошлого. Расскажем о восьми изобретениях, которые произвели революцию в повседневной жизни людей древнего мира.

В повседневности мы используем множество предметов так часто, что едва это замечаем, хотя они значительно облегчают жизнь. Хотя теперь у современного человека есть доступ к таким новейшим технологиям, как нейросети, виртуальная реальность, искусственный интеллект, мощные компьютеры и навороченные смартфоны, некоторые технологические достижения будто были с нами всегда.

© Фото: A.-K. D./Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Швейная игла

Почему важно: изобретение ручной швейной иглы значительно облегчило доисторическим людям создание одежды

изобретение ручной швейной иглы значительно облегчило доисторическим людям создание одежды Когда: 61 000 год до н. э.

61 000 год до н. э. Где: Африка, средний каменный век

Антропологи считают, что люди начали носить одежду всего лишь 170 тысяч лет или около того. Первые одежды были сшиты из шкур животных, а не из ткани, но древним людям нужно было придумать что-то, чтобы конструкция не разваливалась. Сшивать шкуры люди начали в эпоху палеолита костяными шилами и нитями, например, сделанных из сухожилий животных, а в какой-то момент была придумана швейная игла. Когда именно это было сделано, неизвестно, но по состоянию на 2024 год древнейшая швейная игла возрастом в примерно 63 тысячи лет была найдена в пещере Сибуду в ЮАР (в этой же пещере нашли и самый древний костяной наконечник стрелы). Доисторические швейные иглы делали из костей. Ранее самой древней иглой считалась находка в пещере Денисова, расположенной в Алтайском крае, возрастом примерно в 50 тысяч лет.

© Фото: William C. Orchard/Public domain

Нити

Почему важно: с помощью волокон можно было изготавливать веревки, сети и текстиль

с помощью волокон можно было изготавливать веревки, сети и текстиль Когда : 50 000-40 000 год до н. э.

: 50 000-40 000 год до н. э. Где: Франция

В наши дни заниматься производством нитей уже не приходится, это делается на специальных фабриках и заводах. Но доисторические люди тратили на это много времени, поскольку изготовление нитей было невероятно важным для цивилизации. Самый древний фрагмент нити был обнаружен во Франции в пещере Абри-дю-Марас. Получается, первая обнаруженная на данный момент нить была скручена неандертальцами из трех древесных волокон. Возраст этого шнура составляет от 42 до 52 тысяч лет.

© Фото: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Ткань

Почему важно: это изобретение позволило людям изготавливать предметы одежды не только из шкур животных

это изобретение позволило людям изготавливать предметы одежды не только из шкур животных Когда : 34 000 год до н. э.

: 34 000 год до н. э. Где: Грузия

Трудно точно проследить историю ткани, но предполагается, что производство ткани началось как минимум 36 тысяч лет назад. В Грузии был найден фрагмент сделанных из растений волокон, которые датируются примерно 34 000 годом до н. э. При этом самыми ранними изображениями ткани являются статуэтки Венеры Брассампуйской и Венеры Леспюгской. По словам историков, на статуэтке Венеры из Леспюга изображена юбка, сделанная из нитей, а на статуэтке Венеры из Брассампуйя - капюшон из нитей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Одомашнивание копытных млекопитающих

Почему важно : доместикация копытных млекопитающих создала избыток таких ресурсов, как мясо, шерсть и молоко

: доместикация копытных млекопитающих создала избыток таких ресурсов, как мясо, шерсть и молоко Когда: 11 000 - 9 000 год до н. э.

11 000 - 9 000 год до н. э. Где: Плодородный полумесяц

Одомашнивание таких копытных животных, как козы, овцы, свиньи и коровы, было по-настоящему революционным для цивилизации. Это началось на территории Плодородного полумесяца около 9-11 тысяч лет назад. Изначально этих животных держали ради мяса, но потом нашли и другие применения. Овцы и козы были хороши не только как источник мяса, но и для получения шерсти и молока. Одомашнивание этих копытных млекопитающих имело монументальное значение для создания ранних человеческих поселений на территории Плодородного полумесяца. Людям больше не нужно было тратить так много времени на охоту, начали развиваться ремесла, а кочевой образ жизни больше не был строгой необходимостью.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сыр

Почему важно: стало возможным длительное хранение молока

стало возможным длительное хранение молока Когда: 7 000 год до н. э.

7 000 год до н. э. Где: вероятно, Ближний Восток

Изобретение сыра скорее всего было случайным. Еще примерно 8-9 тысяч лет назад древний человек, живший где-то на территории Евразии, хранил молоко в шкурах телят или ягнят. Считается, что сычужный фермент, содержащийся в желудках жвачных животных, свернул молоко. Человечество обрело не просто вкусный пищевой продукт, но и отличный способ хранения, ведь раньше молоко приходилось употреблять вскоре после того, как его надоили. Самая первая молочная сыворотка, которая может быть побочным продуктом производства сыра, была найдена на территории турецкого Чатал-Хююка (VI тысячелетие до н. э.).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Цистерны

Почему важно: изобретение цистерн дало людям избыток и контроль над водой

Когда: 4 000 год до н. э.

4 000 год до н. э. Где: Левант

В современную эпоху вода используется каждый день для принятия душа, стирки одежды, питья, приготовления пищи и уборки. Но для древних людей хранение больших объемов воды было проблемой, пока не придумали цистерны - закрытые хранилища, которые обычно строятся под землей. Вода традиционно собирается здесь из осадков. Самые ранние примеры цистерн были найдены в неолитических Леванта. Около 6 тысяч лет назад в скалах были созданы первые подземные цистерны для хранения дождевой воды. Это в лучшую сторону изменило ситуацию для людей, населяющих этот регион, повысив их качество жизни.

© Фото: Charles Burton Gulick/Public domain

Папирус

Почему важно : папирус значительно упростил ведение записей

: папирус значительно упростил ведение записей Когда : 2850 года до н. э.

: 2850 года до н. э. Где: Египет

Появление письменности долгое время считалось критическим моментом для любой цивилизации. А изобретение папируса имело огромное значение для ведения записей в Древнем Египте. Технология изготовления папируса, созданная в III тысячелетии до н. э. представителями одной из древнейших цивилизаций, значительно упростила хранение информации. И хотя древнейший найденный папирус, который относится к 2850 году до н. э., не содержал на себе никакой информации, первые папирусы с текстом (Дневник Мерера - предполагаемого строителя пирамиды Хеопса) были созданы в середине III тысячелетия до н. э.

© Фото: nav.shm.ru

Пружинные ножницы

Почему важно : изобретение ножниц улучшило качество жизни

: изобретение ножниц улучшило качество жизни Когда: 2000 год до н. э.

2000 год до н. э. Где: Месопотамия

Ножницами можно резать бумагу, стричь волосы, разделывать животных и так далее. Около 3-4 тысяч лет в Месопотамии, одной из древнейших цивилизаций в истории человечества, изобрели первые ножницы. В отличие от современных механизмов с шарниром, это были бронзовые пружинные ножницы больше похожие по форме на пинцет.