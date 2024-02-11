Где могила Христа: в Иерусалиме, в Кашмире, в Турции или в Японии?

Рождение, жизнь, смерть, Воскресение и Вознесение Иисуса Христа, согласно Библии, происходили на территории современного Израиля, тем не менее в мире не одно предполагаемое место захоронения Христа. Где было похоронено тело Спасителя и сколько в мире могил Сына Божьего - рассказываем в этом материале.

Могила Христа в Иерусалиме

Наиболее традиционным и самым почитаемым местом захоронения Христа является Гроб Господень в Иерусалиме. Гроб Господень представляет собой каменную скамью длиной около 2 метров и высотой более полуметра. Изначально Ложе Христа находилось в пещере, однако она была разрушена в XI веке.

Территория, где сегодня находится Храм Гроба Господня, была обозначена местом захоронения Иисуса в начале IV в. в эпоху правления императора Константина. Когда представители римского императора прибыли в Иерусалим, чтобы определить, где был похоронен Иисус Христос, местные им указали на языческий храм, возведенный за два века до этого, предположительно, над могилой Христа с тем, чтобы предотвратить поклонение гробнице ранних христиан. Языческий храм был снесен, и под ним, согласно историку IV века Евсевию Кесарийскому, была обнаружена гробница. Над ней была сооружена часовня - Кувуклия.

Сегодня Кувуклия в Храме Гроба Господня - одна из самых почитаемых христианских святынь. Именно в Кувуклии в Великую субботу происходит схождение Благодатного огня.

Садовая могила в Иерусалиме

Кроме Гроба Господня в Иерусалиме есть еще одно место, которое почитается христианами и оспаривается, в частности, протестантами и англиканами, как истинная могила Иисуса Христа: Садовая могила, расположенная за пределами стен Старого города, у Дамасских ворот.

В XIX веке, когда у европейцев появилась возможность более свободно путешествовать в Иерусалим, находившийся под управлением Османской империи, идея о том, что Храм Гроба Господня располагается на фактическом месте распятия и захоронения Христа, была подвергнута сомнению со стороны протестантов. В связи с этим британские, американские, немецкие археологи начали искать другое возможное место, где был похоронен Иисус Христос.

В 1870- х годах у Дамасских ворот была обнаружена ”новая” Голгофа, позже получившая название Голгофа Гордона, а рядом с ней и Садовая могила. В Садовой могиле две камеры: во второй (правой) камере расположены каменные скамьи. Согласно археологическим свидетельством, во времена Христа на месте, где расположена могила, был сад, поэтому погребальное сооружение получило название ”Садовая могила”.

Садовая могила, а также сад, ее окружающий, были приобретены в 1894 году британской благотворительной Ассоциацией ”Садовая Могила”, входящей во Всемирный евангелический альянс.

Сегодня Садовая могила в Иерусалиме, которая, как считают археологи, датируется VIII-VII вв. до н.э., одна из достопримечательностей города, а также место поклонения христиан различных течений.

Могила Христа в Кашмире

Еще одно предполагаемое место захоронения Иисуса Христа находится в Индии (Кашмире) и называется Роза Бал. Мавзолей Роза Бал расположен в городе Сринагар. Считается, что в гробнице похоронен Юз Асаф или Иисус Христос.

Мавзолей был малоизвестен до XIX века, когда основатель мусульманского движения Ахмадия, Мирза Гулам Ахмад, заявил, что мавзолей, на самом деле, могила пророка Христа. Сегодняшние мусульмане-ахмади тоже верят, что Роза Бал - место, где был похоронен Иисус.

Мавзолей Роза Бал (”роза” означает ”могила”, ”бал” - ”спокойствие”) представляет собой одноэтажное прямоугольное каменное здание на платформе. Здание укрывает традиционная для региона многоярусная наклонная крыша.

Впервые мавзолей упоминается в записях начала II века. Роза Бал в Кашмире был указан как священное место еще до ислама во многих буддистских и индуистских источниках. Со временем мавзолей стал местом притяжения индуистских, буддистских, христианских и исламских паломников. В XIX веке Мирза Гулам Ахмад на основе кашмирских преданий, Корана и хадис заявил, что Иисус Христос пришел из Святой Земли в Кашмир, где обосновался и женился на женщине по имени Марьям, от которой у него были дети.

Сегодня мавзолей Роза Бал вызывает серьезные споры среди последователей разных религий, археологов и ученых. Хранители мавзолея вынуждены были закрыть святыню для посещения в 2010 году, чтобы предотвратить разногласия между мусульманами и христианами.

Могила Иисуса в Турции

В Стамбуле тоже есть место, которое считается могилой Иисуса Христа и называется оно Гробница Йуши. Гробница Йуши расположена на азиатской части Стамбула (на берегу Босфора) на горе Бейкос, которая является одним из возможных мест распятия Христа.

Предположительно, на месте, где сегодня находится почитаемая мусульманами и христианскими паломниками Гробница Йуши, во времена Римской империи стоял храм Зевса, а в Византийский период - храм Святого Михаила, который был разрушен в начале XVI века. Могила размером 17 на 2 метра обнесена железной решеткой, на ней высажены цветы и деревья, а также находятся два камня, один из которых указывает на место, где стоял крест Христа.

Гробница Йуши почитается как чудотворное место. Местные жители к ней приходят помолиться об исцелении от болезней.

Могила Христа в Японии

В Японии тоже есть своя могила Христа: в селе Синго на острове Хонсю. Согласно местной легенде, на крутом холме в селе захоронены останки Христа, которому удалось избежать распятия и добраться до Японии, где он ранее обучался у местного мастера подле горы Фудзи. В Синго Иисус Христос женился на дочери местного фермера, Миуко, стал отцом троих детей и умер в возрасте 106 лет.

Японская могила Христа представляет собой небольшую насыпь, обнесенную невысоким деревянным забором, в центре которой установлен деревянный крест. Рядом с могилой находится музей Христа. Ежегодно в Синго приезжают десятки тысяч туристов, чтобы побывать на японском месте упокоения Спасителя.