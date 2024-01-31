Смерть Христа: самая жестокая казнь в Древнем Риме

Крест – главный символ христианства. Христиане носят нательный крестик как напоминание о том, что Иисус Христос, Сын Божий, отдал свою жизнь, чтобы избавить человечество от грехов. Но крест - это также и символ распятия, одной из самых мучительных казней древнего мира. Расскажем, что такое распятие на кресте, кто его придумал и кого так казнили.

Что такое распятие на кресте?

Распятие на кресте - это один из видов казней, высшей меры наказания, который практиковался древними культурами, но чаще и показательнее всего Римской Республикой, а затем и Римской Империей. Распятие - это подвешивание человека на одной или двух (вертикальной и горизонтальной) деревянных досках, в результате чего тот умирал.

Кто придумал распятие на кресте?

Историки не дают однозначного ответа на вопрос, кто именно придумал распятие на кресте. Тем не менее считается, что эта казнь связана с еще более ранней - посажением на кол.

Древние Египтяне начали сажать на кол преступников еще в 1200 г. до н.э.

В древней Месопотамии (современные регионы Ирана, Ирака, Сирии и Турции) на кол сажали с 700 г. до н.э.

Ассирия, Вавилон и Персия также прибегали к посажению на кол в отношении военнопленных, предателей, а также тех, кто угрожал жизни царей.

В эпоху завоеваний Александра Македонского (IV в. до н.э) сажать на кол начала и древняя Греция, переняв данный вид казни у Персии.

Когда именно посажение на кол трансформировалось в распятие доподлинно неизвестно. Более того, есть и путаница в самих названиях казней. На латыни слово ”деревянный шест” звучит как crux. От него было образовано слово crucifixio - ”распятие”. Проблема заключается в том, что древних манускриптах используется слово crucifixio без объяснения того, какой именно вид казни использовался: посажение на кол или более поздняя форма - распятие.

Распятие в Древнем Риме

О том, что в Древнем Риме практиковали казнь через распятие известно из многих источников, в том числе благодаря записям Цицерона, Платона, Сенеки, Тацита и Плутарха. Одним из самых известных массовых распятий стала казнь выживших после восстания Спартака (начало 70-х гг. до н.э). Тогда 6 тысяч рабов были распяты по обеим сторонам вдоль Аппиевой дороги, ведущей от Неаполя до Рима. Тела рабов были оставлены висеть на деревянных планках как назидание и напоминание о том, что ожидает бунтовщиков.

За что распинали на кресте?

Распятие на кресте служило наказанием для рабов в Древнем Риме. Знатных граждан Рима и Римских провинций за серьезные преступления обезглавливали. Распять на кресте могли за:

убийство

заговор в отношении господ

бунт или восстание

предательство.

По факту, распинали преступников, военнопленных и рабов на деревянных конструкциях нескольких видов:

на вертикальном столбе

на двух перекрещенных досках или брусах в форме X (так распяли апостола Андрея)

на конструкции T-образной формы

на кресте, как Иисуса Христа

Как проходило распятие

Согласно римским источникам, распятие в Римской империи было чрезвычайно отработанным и слаженным процессом:

казнь распятием исполняли особые военные группы под управлением центуриона (сотника);

жертву раздевали догола и бичевали - били плетьми;

в качестве публичного унижения обнаженного человека, которому предстояло быть распятым, проводили по улицам города;

казнили распятием вне стен города с тем, чтобы избежать возможного заражения из-за того, что труп казненного оставался висеть на кресте;

на местах казни находились стационарные столбы, поэтому жертва несла на себе не весь крест, а только горизонтальную планку. Вес горизонтальной части креста, которую нес Иисус Христос составляла примерно 50-70 килограммов, а вес всего креста - 140-180 кг.;

поскольку после бичевания жертва могла умереть, не успев дойти до места казни, римские солдаты выбирали кого-нибудь из толпы, чтобы тот помог;

по прибытии на место казни жертву либо привязывали веревками, либо прибивали квадратными гвоздями за запястья (не кисти) к горизонтальной планке. Длина гвоздей для распятия составляла 13-18 см, ширина - 1 см;

после того, как горизонтальную планку с жертвой поднимали наверх, прибивали ноги: либо по бокам от вертикальной планки двумя гвоздями, либо две скрещенных ноги одним гвоздем;

по свидетельствам Сенеки, иногда распинали вниз головой, а в некоторых случаях жертвам ломали ноги.

Сколько длилось распятие?

Согласно Новому Завету, распятие Христа длилось шесть часов. Целью казни ”распятием” было сохранить жизнь жертвы как можно дольше, чтобы каждый житель империи понимал, что с ним может произойти. Нередко жертвы распятий оставались живыми в течение нескольких дней. В Евангелие от Матфея говорится, что Иисусу подносили к губам губку, смоченную уксусом: таким образом жертву приводили в чувства, продлевая мучения.

От чего умирали распятые?

Доподлинно сказать, от чего именно умирали распятые, сложно. Начиная с середины XIX века ученые предложили несколько теорий, объясняющих смерть на кресте вследствие распятия:

разрыв сердца или инфаркт

гиповолемический шок - потеря крови

асфиксия - недостаточное поступление кислорода в дыхательные пути из-за расположения тела на кресте (чрезмерное раскрытие грудной клетки и невозможности выдохнуть).

Скорее всего, основной причиной смерти была комбинация всех этих факторов, плюс болевой шок.

Что было с телами распятых?

Зачастую, когда в Древнем Риме человека приговаривали к распятию, одновременно с этим запрещалось хоронить его тело. Жертвы оставались на крестах, пока их не раздирали птицы-падальщики. После этого кости выбрасывали или отдавали диким собакам. Именно по этой причине археологи крайне редко находят даже фрагменты останков тех, кто был распят.

Тем не менее за деньги можно было договориться с магистратами (должностными лицами), чтобы получить возможность похоронить умершего от распятия. Во всех четырех Евангелиях упоминается Иосиф Аримафейский - старейшина, которому удалось получить у Понтия Пилата разрешение на погребение Иисуса Христа.

Когда перестали казнить распятием?

Распятия практиковались по всей Римской Империи вплоть до IV века. Отказ от распятия как способа казни был инициирован Константином, первым императором-христианином, в память об Иисусе Христе. Примерно в то же время крест становится главным христианским символом.

Сегодня распятие в качестве добровольного ритуала практикуют христиане-католики на Филиппинах и в Мексике во время Страстной недели, чтобы пройдя через такие же муки, что и Спаситель, продемонстрировать свою любовь к Христу.