Самый древний город мира

Одной из главных отличительных черт древних городов считают городские стены. Первым городом, построившим оборонительные стены, был древний город Урук, расположенный в современном Ираке.

Урук - старейший и крупнейший город древней Месопотамии

Урук был столицей Шумерской цивилизации, старейшей из известных цивилизаций Месопотамии, которая возникла приблизительно между VI и V тысячелетием до нашей эры. Он сыграл важную роль в ранней урбанизации Шумера. Примерно к 3100 г. до н.э. там могло проживать около 40 тыс. человек, а позднее до 80 тысяч. В Уруке было свое войско, свой бюрократический аппарат.

Центр развития письменности

Географическое положение города было весьма удачным. Урук был крупнейшим земледельческим поселением. Плодородные долины рек Тигр и Евфрат позволяли Уруку расти как в территориально, так и увеличивать население. Всё это положительно влияло на развитие торговли, разделение труда. Предполагается, что Урук стал также центром развития письменности. В ходе раскопок в этих краях было найдено большое количество глиняных табличек, поэтому предполагается, что город был также научным и религиозным центром.

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Эпос о Гильгамеше

Есть мнение, что город упоминается в Библии под названием Эрех. Город также известен и как столица царя Гильгамеша, так как именно здесь проходит действие одноименного эпоса, считающегося одним из старейших в мире. "Эпос о Гильгамеше" – самое большое произведение, написанное клинописью. Легенды гласят, что именно Гильгамеш построил городскую девятикилометровую стену вокруг Урука. В результате чего город стал первым поселением, в котором были оборонительные городские стены. Сам Гильгамеш был представителем первой династии Урука. Правление принесло ему широкую славу, из-за которой Гильгамеш и стал главным героем шумерской мифологии. В пяти сохранившихся до наших дней шумерских поэмах есть легендарные рассказы о подвигах правителя.

Шумерская Мона Лиза

Еще одним известным образцом культуры, связанным с городом, стала "шумерская Мона Лиза". Это 20-сантиметровая женская голова, высеченная из мрамора. Предполагается, что это маска богини Иштар. В Уруке располагалось главное место для ее почитания. Эта маска – одно из самых первых изображений лица человека. Ее можно увидеть в Национальном музее Ирака. Со временем город стал приходить в упадок. Началом этому послужила борьба между Вавилоном и Эламом, в результате которой город серьезно пострадал. Считается, что город был окончательно заброшен примерно в 633-638 годах.

Где находится современный Урук

Урук находится на территории Ирака, современное название этих мест – Варка, расположилась она к северо-востоку от реки Евфрат. Путешественники могут увидеть остатки стен Урука, древние памятники и Белый храм, который считается одним из самых примечательных памятников в этих краях. Его размеры достигали 17,5 на 22,3 метра, располагался он на высокой платформе. Однако в наши дни о величии этого сооружения мы можем судить лишь по реконструкциям, так как с течением времени храм был разрушен.