Израиль отражает атаку Ирана

Первые беспилотники Ирана в настоящее время пытаются прорвать "Железный купол" Израиля. Ирану не удалась массированность атаки, поскольку множество беспилотников и ракет было уничтожено над другими странами израильскими союзниками.

После двух часов ночи по московскому времени воздушная тревога объявлена почти на всей населенной территории Израиля – граждан от Иерусалима до Беер-Шевы призывают немедленно укрыться в бомбоубежищах. Иранские беспилотники после 3,5 часов полета добрались до еврейского государства, началась активная оборона.

Наиболее активная атака Ирана на данный момент приходится на Иерусалим, где местные жители и СМИ сообщают о большом числе взрывов в небе – работает ПВО "Железный купол".

Американские и британские ВВС усиливают отпор иранским беспилотникам, помогая израильским союзникам. ПВО Иордании уничтожают на подлете к Израилю баллистические ракеты, запущенные из Ирана.

В целом, по данным израильских СМИ, пока что всего одному беспилотнику удалось прорваться сквозь "Железный купол" и нанести удар – он упал в арабонаселенном городе Умм-эль-Фахм.

Одновременно идут бои на ливанско-израильской границе, где ЦАХАЛ стремится подавить активность "Хезболлы". Также осуществлена ракетная атака на военные антиизраильские объекты в Дамаске.

Армия Израиля зафиксировала новые запуски баллистических ракет из Ирана. Арабские СМИ информируют о четвертой волне иранских беспилотников, направленных на Израиль.