Жители израильских городов отправлены к бомбоубежищам

Граждане Израиля, находящиеся в нескольких южных городах, получили приказ приготовиться к быстрому переходу в бомбоубежища в преддверии ударов БПЛА Ирана.

Тыловое командование Израиля приказало гражданам в городе Димона быть готовыми немедленно проследовать в бомбоубежища ввиду угрозы ударов иранских беспилотников сквозь израильские системы ПВО.

Аналогичные приказы поступили гражданам, находящимся в портовом городе Эйлат, городе Невратим и на севере Голанских высот.

Помимо беспилотников ЦАХАЛ готовится сбивать баллистические ракеты – армия подтвердила их запуск с территории Ирана. В связи с этим также гражданам предписано выполнять инструкции тылового командования.

Между тем американские системы уже сбили ряд иранских БПЛА, о чем рассказывает CNN, однако, не уточняя ни локацию, где они были ликвидированы, ни их точное количество.