Израиль и США готовы к ликвидации приближающихся беспилотников Ирана

Израиль глушит GPS на своей территории, чтобы помешать иранским беспилотникам попасть по назначенным целям. Израильские и американские военные приготовились совместно отражать атаку из Ирана.

В ЦАХАЛ сообщили, что армия приступила к заглушению GPS над Израилем для создания радиоэлектронных помех приближающимся к стране иранским беспилотникам.

"Армия обороны Израиля и израильские ВВС реализуют план, который мы подготовили заранее. В рамках этих подготовительных мероприятий сервисы GPS не будут доступны в отдельных районах"

– ЦАХАЛ

Представители армии подчеркнули, что ситуация находится под контролем израильских военных, все действия совершаются в соответствии с планом. Оборона Израиля составляет несколько эшелонов, причем в ней участвуют также американские войска.

Американские СМИ, в свою очередь, информируют, что ВС США, дислоцированные на Ближнем Востоке, в первую очередь на сирийских и иракских базах, полностью готовы к отражению волн иранских беспилотников, в воздухе находятся американские истребители.