Иран запустил по Израилю баллистические ракеты

Иранские СМИ сообщают, что вслед за тремя волнами беспилотников на Израиль были запущены баллистические ракеты Ирана. Прогнозируется, что они достигнут воздушного пространства Израиля одновременно с первом волной БПЛА.

Иранское государственное информагентство IRNA пишет о запуске первой партии баллистических ракет по Израилю. Его источник в иранской армии обратил внимание, что все цели находятся "в глубине израильской территории".

Также агентство сообщает, что Корпус стражей Исламской революции объявил об обстреле Израиля с иранской территории реактивными снарядами в качестве ответа на удар по консульству Ирана в Дамаске.

Американские СМИ, в свою очередь, утверждают, что первые иранские беспилотники прилетят к территории Израиля раньше прежних расчетов – около 1:00 по московскому времени. Поскольку баллистические ракеты летят намного быстрее, волны БПЛА и ракет ударят по еврейскому государству примерно в одно и то же время.