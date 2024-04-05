Иран запустил 500 беспилотников по зданиям правительства Израиля – США

Согласно американским сведениям, Иран нацелил свои беспилотники на правительственные объекты в Израиле. Общее число БПЛА в течение атаки достигнет 400-500 единиц.

Американские СМИ публикуют новые подробности о начале войны Ирана с Израилем. По данным ABC, ссылающегося на источники в разведке, сегодняшняя иранская атака предполагает запуск 400-500 боевых беспилотников в несколько волн.

Издание также отмечает, что не все беспилотники будут запущены с территории Ирана, часть поднимутся в воздух в других государствах. Их цель - военные объекты в Израиле.

NBC, в свою очередь, информирует о других основных целях атаки – по ее данным, беспилотники должны поразить здания правительства Израиля. Американские чиновники в целом ожидают крупномасштабное воздушное наступление Ирана на еврейское государство.

Источник компании в Белом доме добавил, что американские военные работают скоординировано с ЦАХАЛ для отражения иранской атаки.