Иран запустил 500 беспилотников по зданиям правительства Израиля – США

Американские СМИ публикуют новые подробности о начале войны Ирана с Израилем. По данным ABC, ссылающегося на источники в разведке, сегодняшняя иранская атака предполагает запуск 400-500 боевых беспилотников в несколько волн.
Издание также отмечает, что не все беспилотники будут запущены с территории Ирана, часть поднимутся в воздух в других государствах. Их цель - военные объекты в Израиле.
NBC, в свою очередь, информирует о других основных целях атаки – по ее данным, беспилотники должны поразить здания правительства Израиля. Американские чиновники в целом ожидают крупномасштабное воздушное наступление Ирана на еврейское государство.
Источник компании в Белом доме добавил, что американские военные работают скоординировано с ЦАХАЛ для отражения иранской атаки.