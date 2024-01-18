Нападение террористов в Иране: погибли младенец и полицейский

Грудной ребенок стал жертвой атаки террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. Его родители выжили, хотя и получили ранения. Есть и еще одна жертва.

Террористы атаковали полицейский патруль на юго-востоке Ирана, о ЧП сообщает IRNA.

Нападение совершили представители террористической группировки "Джейш аль-зольм". Объектом атаки стал полицейский патруль в провинции Систан и Белуджистан.

ЧП случилось накануне вечером, когда стражи порядка проводили патрулирование: в Иран сейчас продолжают праздновать Навруз, то есть новый год.

Есть жертвы среди стражей порядка. Был смертельно ранен офицер.

Под огонь попала и ехавшая случайно мимо машина. В салоне автомобиля были отец и мать с грудным ребенком. Малыш погиб, взрослые получили ранения.