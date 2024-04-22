Трасса Джубга-Сочи находится в активной стадии разработки

Вице-премьер РФ заявил, что магистраль Джубга-Сочи находится в активной трассировке, которая является одной из самых сложных этапов в проектировке объекта.

Специалисты приступили к активной разработке проекта по строительству трассы Джубга-Сочи. Сейчас объект на стадии трассировки. Информацию об этом озвучил вице-премьер РФ Марат Хуснулин.

По его данным, это технически непростой процесс.

Ранее сообщалось, что новая магистраль позволит уменьшить время в пути на два часа. На ее строительство планируется потратить порядка 1,4 трлн рублей.

Закончить проект намерены к 2029 году.

Также в рамках проекта будет построен разноуровневый переход, стоимость которого составит 168 млн рублей.