Сочинский аэропорт обслужит полмиллиона пассажиров на майские праздники

Авиагавань Сочи ожидает наплыв туристов в период майских праздников. За первые две недели мая аэропорт посетят свыше полумиллиона пассажиров.

Более полумиллиона туристов прилетят в Сочи на майские праздники. Сочинская авиагавань намерена принять в первые недели мая свыше 560 тыс пассажиров. Информацию об этом озвучила пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что таким образом поток пассажиров вырос на 6% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

По информации специалистов, внутренний поток туристов на майские праздники составит почти полмиллиона человек.

Самыми популярными направлениями на это время стали российская столица, Санкт-Петербург, Казань.

Также сообщается, что из Сочи планируют вылететь более 75 тыс пассажиров международных рейсов.

Чаще всего отсюда будут вылетать в Анталью, Ереван, Ташкент, Стамбул и Дубай.

Отмечается, что всего Кубань ожидает порядка 600 тыс туристов на майские праздники.