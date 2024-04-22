Вестник Кавказа

Пенсионер лишился жизни в ДТП на Ставрополье

Пенсионер лишился жизни в ДТП на Ставрополье
© Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья
ДТП, которое устроил житель Сочи, произошло в Ставропольском крае. Жертвой автоаварии стал пенсионер. Начата проверка.

Смертельная автоавария с участием жителя Сочи и пенсионера произошла на трассе "Кавказ" в Ставропольском крае, пишет региональная Госавтоинспекция.

На 318-м километре автодороги 64-летний владелец иномарки не справился с управлением и влетел в ограждение. По инерции автомобиль развернуло.

Машина врезалась в УАЗ, за рулем которого был 70-летний мужчина. Отечественный автомобиль опрокинулся после вылета на обочину.

Отмечается, что владелец УАЗа умер на месте аварии, при этом житель Сочи не пострадал. По данному факту проводится проверка.

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