Водитель машины скорой помощи спровоцировал ДТП в Дагестане

Авария с участием скорой помощи произошла в Дагестане утром 24 апреля. В результате происшествия пострадали несколько человек.
Накануне в Хасавюрте столкнулись карета скорой помощи и легковой автомобиль. Об этом сообщает в своем Telegram-канале МВД Дагестана.
ДТП случилось в районе 07:00.
"В Хасавюрте 68-летний местный житель, управляя автомобилем "Газель" (скорая медицинская помощь), проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Lada Vesta под управлением 40-летнего жителя Хасавюрта"
– пресс-служба министерства
В результате аварии пострадали водители транспортных средств. Мужчина, управлявший отечественной легковушкой, обратился в травмпункт, где ему оказали медпомощь и отпустили домой. Водителя скорой госпитализировали.
Ведется расследование.