Вестник Кавказа

Водитель машины скорой помощи спровоцировал ДТП в Дагестане

Водитель машины скорой помощи спровоцировал ДТП в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авария с участием скорой помощи произошла в Дагестане утром 24 апреля. В результате происшествия пострадали несколько человек.

Накануне в Хасавюрте столкнулись карета скорой помощи и легковой автомобиль. Об этом сообщает в своем Telegram-канале МВД Дагестана.

ДТП случилось в районе 07:00.

"В Хасавюрте 68-летний местный житель, управляя автомобилем "Газель" (скорая медицинская помощь), проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Lada Vesta под управлением 40-летнего жителя Хасавюрта"

 – пресс-служба министерства

В результате аварии пострадали водители транспортных средств. Мужчина, управлявший отечественной легковушкой, обратился в травмпункт, где ему оказали медпомощь и отпустили домой. Водителя скорой госпитализировали.

Ведется расследование.

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