Машина упала в реку в Кобулети – есть жертва

Смертельное ДТП произошло накануне ночью на грузинском курорте Кобулети. Как сообщают СМИ, в результате трагического инцидента один человек погиб.

Авария случилась в грузинском городе Кобулети, о ней пишут СМИ.

Трагедия произошла ночью. По предварительным данным, машина, в которой ехали два пассажира, по неизвестной пока причине оказалась в реке.

В результате ЧП один человек умер на месте аварии. Еще один пострадал и госпитализирован, его состояние медики оценивают как тяжелое, передает Sputnik Грузия.

Идет расследование.

Курорт Кобулети находится на берегу Черного моря, на расстоянии чуть более двух десятков километров от Батуми. В городе живет около 16 тыс жителей.