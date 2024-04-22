Кровля рухнула в горящий ТЦ на Ставрополье

Кровля обрушилась в результате пожара в ТЦ «Центральный» в Невинномысске. Сейчас открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет.

Провалившаяся внутрь горящего здания кровля стала результатом разгоревшегося накануне в ТЦ Невинномысска пожара.

«Центральный» в моногороде Невинномысске на Ставрополье. Пожарные ликвидировали открытое горение «На пожаре на Ставрополье произошло обрушение кровли на 1 000 квадратных метрах»

– пресс-служба МЧС России

В ведомстве отметили, что пожар в здании был локализован, а к настоящему моменту открытое горение ликвидировано. В результате ЧП никто не пострадал.

Отметим, что причины возникновения пожара в ТЦ «Центральный» в Невинномысске на данный момент остаются неизвестными и требуют дополнительного расследования.