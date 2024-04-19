В округах Ставрополья вводится чрезвычайная пожароопасность

В четырех округах Ставрополья вводится уровень чрезвычайной пожароопасности. Это связано с неблагоприятными погодными условиями: высокие температуры и ветер.

В настоящее время четыре округа Ставропольского края - Светлоград, Буденновск, Благодарный и Новоалександровск – оказались на грани чрезвычайной пожароопасности. Лето в этом регионе может быть очень жарким и сухим, что способствует возникновению и быстрому распространению пожаров.

«Уровень пожароопасности на один ниже – т.е. высокий – наблюдается в 12 территориях, в том числе в Ставрополе. В 10 округах Ставрополья, в том числе в Предгорье, Мин-Водах, Георгиевске – средний уровень пожароопасности, низкого уровня на этот раз нет нигде»

– Гидрометцентр Ставрополья.

Светлоград - это один из округов, где пожарная опасность наиболее высока. Здесь климат характеризуется высокими температурами летом и недостатком осадков, что создает благоприятную среду для возникновения пожаров. Кроме того, часто ветер усиливает распространение огня, делая его более опасным и неуправляемым.

В округе Буденновск также высок риск возникновения пожаров из-за климатических условий. Сухая трава и кустарники легко воспламеняются, а высокие температуры способствуют быстрому распространению огня. Население этого района должно быть особенно бдительным и соблюдать меры предосторожности.

В округе Благодарный также присутствует повышенный уровень пожароопасности. Леса и степи, характерные для этого региона, могут стать очагами возгорания, особенно в период сухости. Местные жители должны быть готовы к быстрому реагированию и сотрудничеству с пожарными службами. Наконец, округ Новоалександровск также подвержен опасности пожаров, где жара и ветер также могут спровоцировать возникновение пожаров.