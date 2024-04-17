В Ставрополе предупредили дачников о сезоне пожаров

С приходом тепла на Ставрополье начался сезон высокой пожароопасности. О профилактике возгораний, а также что делать, если возгорание началось, с дачниками Ставрополя побеседовали пожарные.

Пожарные провели с дачниками Ставрополя профилактические беседе о том, что сейчас, с наступлением теплого времени года, велик риск возникновения пожаров. Городом насчитывается около 160 садово-дачных товариществ, однако лишь чуть более 100 из них обладают необходимой инфраструктурой, такой как пожарные гидранты и пожарные водоемы.

«Остальным мы направили информационные письма о необходимости привести противопожарную систему в СНТ в соответствие. В результате 22 СНТ планируют оборудование своих территорий, у остальных нет средств или просто не отреагировали на рекомендации»

– мэр Иван Ульянченко.

Наличие пожарной инфраструктуры в садоводческих товариществах

Пожарные гидранты и водоемы играют ключевую роль в обеспечении быстрого реагирования на пожарные происшествия. Они позволяют эффективно тушить возгорания и предотвращать распространение огня на прилегающие территории. Наличие такой инфраструктуры в каждом садоводческом товариществе обеспечивает не только безопасность его жителей, но и соседних поселков.

Обеспечение высокого уровня противопожарной защищенности в садоводческих товариществах – это залог безопасности и спокойствия жителей города. Правильно организованная система противопожарной защиты способствует быстрому локализации возгораний и минимизации ущерба от пожаров, отметили спасатели.