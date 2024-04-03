Крым обновит властную структуру

В текущем 2024 году в Крыму пройдет обновление всей системы власти – нынешнее руководство республики намерено усилить ее, чтобы успешно решать поставленные задачи, рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

Выборы в местные органы власти, которые пройдут в Крыму нынешней осенью, приведут к обновлению всей системы власти в республике, такая стратегия согласована с главой Крыма Сергеем Аксеновым, сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.

"В рамках избирательной кампании 2024 года в Крыму произойдет перезагрузка всей системы власти. Позади пять лет работы. Она, безусловно, была успешной, Крым развивался все эти годы. Однако перезагрузка нужна, необходимо обновляться, усиливаться для решения тех задач, которые ставит перед нами время. С главой республики стратегия такого обновления согласована, будем двигаться к ее реализации"

- Владимир Константинов

Процесс начнется еще в ходе предварительного голосования, а окончательно все расставят на свои места выборы, которые пройдут в сентябре, добавил Константинов, передает РИА Новости.