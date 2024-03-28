Крым обзаведется новым курортом за 60 млрд рублей

Власти Крыма намерены вложить порядка 60 млрд рублей на создание всесезонного места для отдыха, которое будет расположен между Евпаторией и Саками.

Всесезонный курорт "Золотые пески России" в Крыму обойдутся властям в 60 млрд рублей.

Кроме этого, на строительство дорожного полотна к курорту будет проложена дорога, на которую потратят порядка 12 млрд рублей. Планируется, что облагороженная зона соединит Саки и Евпаторию.

Уточняется, что общая площадь новой зоны для отдыха составит свыше 100 га.

Планируется, что новый курорт станет самым масштабным на российском побережье Черного моря.

В рамках этого проекта будут построены 17 отелей, в которых смогут разместиться до 4,5 тыс гостей. Также на территории курорта возведут аквапарк, зоны для занятий спортом, детские площадки, причалы для морского транспорта.

Сейчас власти прорабатывают детальный план курорта. Завершить первый этап строительства планируется к 2030 году, а запустить в работу в 2035 году.

С помощью нового проекта планируется привлекать около 1 млн туристов в год и получать прибыл в размере 3 млрд рублей ежегодно.