Крым откроет всесезонные курорты

Масштабные проекты в туристической сфере появятся на территории Крыма. На побережье откроются круглогодичные курортные зоны.
Власти Крыма намерены реализовать планы по созданию всесезонных курортов в регионе. Новые объекты для туристического отдыха будут созданы в Евпатории и Саках. Такую информацию озвучил глава региона Сергей Аксенов в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным
Курорты "Золотые пески" и "Крымская ривьера" станут одними из самых масштабных в регионе.
На их территории будут построены 17 гостиницы на 4,5 тыс мест.
"Предусмотрены круглогодичные объекты, отапливаемые бассейны, термальные и медицинские комплексы, всесезонный аквапарк, экспоцентр, территория, свободная от застройки"
- Сергей Аксенов
Сейчас власти прорабатывают проект транспортной инфраструктуры к курортам.
Предполагается, что курорты свяжет трасса из Симферополя.