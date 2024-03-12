Крым откроет всесезонные курорты

Масштабные проекты в туристической сфере появятся на территории Крыма. На побережье откроются круглогодичные курортные зоны.

Власти Крыма намерены реализовать планы по созданию всесезонных курортов в регионе. Новые объекты для туристического отдыха будут созданы в Евпатории и Саках. Такую информацию озвучил глава региона Сергей Аксенов в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным

Курорты "Золотые пески" и "Крымская ривьера" станут одними из самых масштабных в регионе.

На их территории будут построены 17 гостиницы на 4,5 тыс мест.

"Предусмотрены круглогодичные объекты, отапливаемые бассейны, термальные и медицинские комплексы, всесезонный аквапарк, экспоцентр, территория, свободная от застройки"

- Сергей Аксенов

Сейчас власти прорабатывают проект транспортной инфраструктуры к курортам.

Предполагается, что курорты свяжет трасса из Симферополя.