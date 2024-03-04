Крым хочет возобновить морское сообщение с Турцией

Турция может уже сейчас возобновить торговое морское сообщение между крымскими и турецкими портами – с таким предложением к руководству страны выступил постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
"Турция… обсуждает с нашей страной вопросы морских перевозок, в том числе, зерновую сделку и параллельный импорт товаров из третьих стран. Для Крыма было бы важно, чтобы в этой повестке присутствовал и вопрос возобновления морского торгового и пассажирского сообщения между крымскими и турецкими портами"
- Георгий Мурадов
Также в перспективе можно наладить регулярное торговое судоходство с портами Сирии, власти Крыма уже работают в этом направлении, отметил постпред, передает РИА Новости.
Эта работа сулит большую выгоду не только крымскому, но и турецкому бизнесу, что послужит дополнительным стимулом для турецкой экономики, и крымские деловые круги готовы договариваться с турецкими партнерами.
Наличие недорогого и доступного транспортного коридора положительно скажется и на росте турпотока между нашими странами, напомнил Георгий Мурадов.