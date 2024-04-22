Бюджетные гостиницы Ростова и Ялты снизили цены на проживание

Несмотря на предстоящие майские праздники, бюджетные отели "три звезды" в ряде российских регионов снижают цены на проживание – в лидерах оказались гостиницы Ростова-на-Дону и крымской Ялты.

Самым дешевым в предстоящие длинные выходные с 28 апреля по первое мая и с девятого по 12 мая для туристов будет проживание в отелях "три звезды" Ростова-на-Дону, Ялты и Перми, сообщает сервис бронирований OneTwoTrip.

"Заметнее всего подешевело жилье в Ростове-на-Дону: ночь в трехзвездочной гостинице обойдется путешественникам в среднем в 1,5 тыс рублей, что на 25% ниже, чем в апреле"

- материалы исследования

Для того, чтобы определить ценовую политику отельеров, специалисты сервиса проанализировали 100 наиболее популярных туристических направлений страны, передает "АиФ-Ростов".

Напомним, начало мая в нынешнем 2024 году ознаменуется двумя периодами длинных выходных: в связи с праздником Весны и Труда и с Днем Победы, российские туристы уже наметили планы на этот период.