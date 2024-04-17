Вестник Кавказа

В Ростове дорожает проезд по Дону до Азова

В Ростове дорожает проезд по Дону до Азова
© Фото: правительство Ростовской области
Проезд на уже ставших популярными у дончан речных скоростных судах "Валдай", курсирующих по Дону между Ростовом и Азовом, с 1 мая существенно подорожает – за билет придется заплатить вдвое дороже.

Уже с первого мая вырастет стоимость проезда на речных скоростных судах "Валдай-45", курсирующих по Дону между Ростовом-на-Дону и Азовом, сообщили в министерстве транспорта Ростовской области.

Сейчас билет стоит 250 рублей, однако уже через неделю его цена будет зависеть от дней недели и пассажирских мест: так, обычный билет в будни обойдется в 400 рублей, у окна в 550 рублей, а за столиком все 650 рублей. В выходные проезд будет еще дороже - 800, 1100 и 1300 рублей соответственно, передает "АиФ-Ростов".

Подорожает и проезд для детей - в будни он составит 250–350 рублей, а по выходным - 500–800 рублей.

Изменится и расписание – из Ростова в Азов скоростные "Валдаи" будут ходить в 7:25, в 9:50, в 15:00 и в 18:10, а из Азова в Ростов - в 8:30, 11:50, 16:15 и 19:30. Напомним, вся поездка длится 40 минут.

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