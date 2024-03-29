На Дону за два года построят девять причалов

Скоростные речные суда "Валдай" и "Метеор", которые уже начинают ходить по Дону, в скором времени получат удобные причалы – это позволит расширить маршрутную сеть речных пассажирских перевозок.

В течение 2024–2025 гг. в Ростовской области могут построить девять новых причалов для швартовки скоростных судов на подводных крыльях "Валдай" и "Метеор", сообщил директор судоходной компании "Дон" Герман Лопаткин, пишут "Ведомости Юг".

"Ведется определение мест. Ростов и Азов будут первыми. Романовская, Семикаракорск и Багаевская – это второй этап этого года. Старочеркасск, Пухляковская, Константиновск, Кочетовка – это следующий год"

- Герман Лопаткин

Для того, чтобы причалить к берегу, таким судам нужны специальные плавучие причалы, которые по заказу правительства области строят подрядчики. Первый такой конкурс на портале госзакупок был объявлен 10 апреля. Со временем пассажиры привыкнут к новому транспорту и освоят его, а компания займется договорами с турфирмами для организации речных путешествий для туристов, добавил Лопаткин.

Плавучие причалы в компании планируют построить и установить за два года.