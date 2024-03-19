Вестник Кавказа

В новые районы Ростова будут ходить троллейбусы

В новые районы Ростова будут ходить троллейбусы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Маршруты общественного транспорта в новые микрорайоны Ростова-на-Дону будут экологичными – руководство города планирует использовать на них троллейбусы, которые специально закупят для этого.

В скором времени в новые микрорайоны Ростова-на-Дону пойдет новый общественный транспорт – троллейбусы, который существенно улучшит экологию одного из самых неблагополучных в этом отношении городов России, сообщил заместитель директора департамента транспорта Ростова Александр Лисичкин.

"Запланировано приобрести 40 троллейбусов. Также мы отправили в министерство транспорта Ростовской области заявку, в которой указали потребность в приобретении в этом году 50 автобусов, а также 35 электробусов и семь зарядок для них"

- Александр Лисичкин

Новые троллейбусные маршруты будут соединять центр города с микрорайонами Суворовский и Вересаево, а также будут возить горожан к жилым комплексам "Левобережный" и "Полет", пишет сетевое издание Donnews.

Новый траспорт в донской столице будет внедряться по федеральной программе "Чистый воздух" с 2025 по 2028 годы.

Правда, сами горожане к новому транспорту относятся довольно скептично после того, как после ледяного дождя, обрушившегося на город в середине декабря, перестали работать три из уже открытых троллейбусных маршрутов. Восстановить оборванные провода городские власти пока так и не смогли.

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