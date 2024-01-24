Донская компания запустила автобусные рейсы в Москву из трех городов региона

Из донских Таганрога, Новочеркасска и Шахт в Москву начали ходить автобусные рейсы местного перевозчика – компании Xbus.Все они по пути следования останавливаются на главном автовокзале Ростова-на-Дону.

Донской автоперевозчик – транспортная компания Xbus – начала выполнять автобусные рейсы в Москву из Таганрога, Новочеркасска и Шахт, все они имеют остановку в областном центре на автовокзале Ростов-Главный.

В поездке для пассажиров создан максимальный комфорт, который обеспечивают удобные сиденья, система климат-контроля, видеосопровождение – предусмотрена даже такая мелось, как кулер с холодной и горячей водой, передает "АиФ-Ростов".

Приятно и то, что все автобусы на маршруте не старше трех лет, а это – гарантия безопасности, как и их профессиональные опытные водители.

Из Ростова-на-Дону автобусы в столицу ходят ежедневно – дорога занимает чуть больше 15 часов, а стоит поездка чуть больше 2 тыс рублей. Что немаловажно – прибывает автобус в Москву в районе 6 часов утра, и у его пассажиров в запасе целый световой день.