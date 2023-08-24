Электробусов на Дону будет больше

Парк современного общественного транспорта Ростовской области будет расти – ее власти в скором времени планируют закупить еще 75 электробусов, которые распределят по крупным городам региона.

В скором времени экологичного и современного транспорта, уже отлично зарекомендовавшего себя, в Ростовской области станет больше - власти области намерены закупить еще 75 электробусов, сообщает сайт донского правительства.

Из общего количества 35 будут выделены донской столице, 15 - Новочеркасску, столько же получит Волгодонск, и 10 новых электробусов выйдет на маршруты Таганрога, передает "АиФ-Ростов".

Будет расширена и сеть зарядных станций – уже решается вопрос о закупке 30 объектов зарядной инфраструктуры для этого транспорта.

Ростовская область уже приобрела 40 электробусов и 14 зарядных станций, дончане уже по достоинству оценили их удобство и комфорт.