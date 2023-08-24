На Дону сформируют маршрутную сеть электробусов

Руководство Ростовской области поставило перед собой задачу в скором времени создать в крупнейших городах целую сеть альтернативного общественного городского транспорта, основой которой станут приходящие на смену дизельным собратьям экологичные электробусы, сообщили в донском правительстве.
Главным инициатором новой сети станет областной центр – два маршрута соединят центр Ростова с ЖК "Левобережный" и микрорайоном "Левенцовский", а третий пройдет от нового городского автовокзала до главного железнодорожного вокзала города, передает "АиФ-Ростов".
Еще два маршрута появятся в Таганроге – первый из них, №1, свяжет северный район с центром города, а №2 пройдет от улицы Чехова до улицы Петровской.
Два маршрута электробусов заработают и в Волгодонске – они свяжут с центром отдаленные районы города.
Для того, чтобы обеспечить сеть современным удобным транспортом, область закупит 40 электробусов и 14 зарядных станций к ним, говорится в сообщении.