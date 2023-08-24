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На Дону сформируют маршрутную сеть электробусов

На Дону сформируют маршрутную сеть электробусов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Несмотря на то, что альтернативного экологичного общественного транспорта в городах Ростовской области пока немного, в скором времени здесь заработает целая электробусная маршрутная сеть.

Руководство Ростовской области поставило перед собой задачу в скором времени создать в крупнейших городах целую сеть альтернативного общественного городского транспорта, основой которой станут приходящие на смену дизельным собратьям экологичные электробусы, сообщили в донском правительстве.

Главным инициатором новой сети станет областной центр – два маршрута соединят центр Ростова с ЖК "Левобережный" и микрорайоном "Левенцовский", а третий пройдет от нового городского автовокзала до главного железнодорожного вокзала города, передает "АиФ-Ростов".

Еще два маршрута появятся в Таганроге – первый из них, №1, свяжет северный район с центром города, а №2 пройдет от улицы Чехова до улицы Петровской.

Два маршрута электробусов заработают и в Волгодонске – они свяжут с центром отдаленные районы города.

Для того, чтобы обеспечить сеть современным удобным транспортом, область закупит 40 электробусов и 14 зарядных станций к ним, говорится в сообщении.

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