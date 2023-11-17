Домашних тиранов подвергнут психологическому лечению в Казахстане

Психологическая терапия станет обязательной для уличенных в домашнем насилии в Казахстане. Соответствующую инициативу предложил Минздрав республики.
Проект документа размещен на специальном сайте, где с ним могут ознакомиться все желающие принять участие в его обсуждении.
"Проект приказа предусматривает порядок оказания психологической помощи лицам, совершившим правонарушение с применением насилия, а также требования для психологов по проведению медико-психологической коррекционной программы и работе с совершившими семейно-бытовое насилие"
– пояснительная записка
Авторы инициативы рассчитывают, что работа с психологом поможет агрессорам осознать свои ошибки, научит их держать под контролем свои чувства и решать конфликты ненасильственными методами.
Проводить такую коррекцию планируется в здравоохранительных организациях.
Документ вынесен на обсуждение общественности. Принять в нем участие можно до 15 мая.