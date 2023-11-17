Вестник Кавказа

Домашних тиранов подвергнут психологическому лечению в Казахстане

Домашних тиранов подвергнут психологическому лечению в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Казахстана предлагают ввести обязательный курс терапии для тех, кто практикует домашнее насилие. Инициативу предложил Минздрав, теперь ее будет обсуждать общественность.

Психологическая терапия станет обязательной для уличенных в домашнем насилии в Казахстане. Соответствующую инициативу предложил Минздрав республики.

Проект документа размещен на специальном сайте, где с ним могут ознакомиться все желающие принять участие в его обсуждении.

"Проект приказа предусматривает порядок оказания психологической помощи лицам, совершившим правонарушение с применением насилия, а также требования для психологов по проведению медико-психологической коррекционной программы и работе с совершившими семейно-бытовое насилие"

– пояснительная записка

Авторы инициативы рассчитывают, что работа с психологом поможет агрессорам осознать свои ошибки, научит их держать под контролем свои чувства и решать конфликты ненасильственными методами.

Проводить такую коррекцию планируется в здравоохранительных организациях.

Документ вынесен на обсуждение общественности. Принять в нем участие можно до 15 мая.

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