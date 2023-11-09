Семейное насилие в Армении: на помощь придут электронные браслеты

Обеспечить безопасность жертвам семейного насилия в Армении помогут электронные браслеты. Устройства позволят проследить за подозреваемыми и не допустить их приближения к тем, к кому суд запретил им подходить.

Борьбу с семейным насилием в Армении облегчат электронные браслеты, их использование в этих целях одобрило армянское правительство.

Браслеты начнут применяться с июля 2025 года.

Армянский премьер Никол Пашинян напомнил об ограничениях, которые вводятся в отношении нарушителей. Им могут запретить подходить к человеку или к его жилищу на определенное расстояние. Однако отследить, соблюдает ли человек предписание, практически невозможно.

"И мы иногда видим, что наши правоохранительные органы не реагируют с нужной скоростью. Следовательно, это решение важно, с помощью браслетов мы сможем проверить надлежащее расстояние. В случае нарушения полиция предпримет шаги"

– Никол Пашинян

Отметим, что электронные браслеты уже используются различными правоохранительными органами в Армении. С их помощью контролируют лиц под домашним арестом и тех, кто находится под административным контролем.