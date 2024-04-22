Вестник Кавказа

Трое задержаны на акции протеста против делимитации в Армении

Трое задержаны на акции протеста против делимитации в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Задержания произошли сегодня в Армении на демонстрации против делимитации армяно-азербайджанской границы, подробности рассказали в полиции Армении.

Три демонстранта были подвергнуты приводу сегодня в Армении на акции протеста, участники которой были недовольны продолжающимся процессом делимитации границы. Подробности рассказали в армянской полиции.

Ранее сегодня оппозиционеры попытались перекрыть ведущую к границе с Грузией трассу Ереван-Севан в районе Раздана. В демонстрации участвовали депутаты от националистического блока "Армения". Появлялась информация, что одного из них, Артура Хачатряна, задержали во время стычки с полицией, однако ее опровергли в МВД, сообщает Sputnik Армения.

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